Morosidad récord: la calculadora que ayuda a saber si un préstamo tiene una tasa excesiva

Se trata de un simulador que compara la cuota con el presupuesto familiar y la inflación para evitar intereses desproporcionados.

En un escenario económico marcado por niveles récord de morosidad por préstamos y tarjetas de crédito para cubrir sus gastos diarios , se lanzó al mercado una aplicación que permite calcular tasas excesivas para preservar la salud financiera.

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La proliferación de aplicaciones fintech que otorgan dinero de forma inmediata y con escasos requisitos facilitó el acceso al financiamiento, pero también disparó los casos de sobreendeudamiento por la falta de transparencia en sus costos.

Para dar respuesta a esta problemática que tiene en vilo a cada vez más argentinos, el economista Amilcar Collante diseñó una herramienta web gratuita, de acceso libre y sin necesidad de registro.

El simulador en tiempo real permite evaluar el Costo Financiero Total (CFT) de un crédito frente a las expectativas de inflación y medir de forma concreta el impacto de las cuotas sobre el presupuesto familiar. La plataforma ya se encuentra disponible para su uso en https://simulador-riesgo-credito.netlify.app/](https://simulador-riesgo-credito.netlify.app/.

Según explicó Collante en Infobae, la plataforma está estructurada en dos calculadoras complementarias diseñadas para ofrecer un diagnóstico claro del riesgo financiero.

El comparador de Costo Financiero Total (CFT) vs. Inflación coteja el CFT anual del préstamo (que incluye la tasa nominal, comisiones, seguros, impuestos y gastos administrativos) con la inflación proyectada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Las simulaciones de la app de créditos.

La herramienta utiliza un sistema de semáforo visual (de verde a rojo) que alerta cuando el costo de la deuda supera ampliamente el aumento general de precios, una situación recurrente en el mercado donde ciertos créditos llegan a quintuplicar la inflación esperada.

Por otro lado, la app también ofrece la calculadora de cuota e impacto en los ingresos. Enfocada en préstamos bajo el sistema francés, requiere ingresar el monto, plazo, CFT, ingresos netos del hogar y las paritarias o aumentos salariales proyectados. Con estos datos, el sistema precisa la cuota inicial, el ingreso mínimo requerido para acceder, el monto total a devolver y la evolución de la relación cuota-ingreso durante los primeros dos años.

Evaluación del riesgo mediante "escenarios de estrés"

Una de las funciones más destacadas del simulador es la posibilidad de activar un "escenario de estrés". Esta modalidad le permite a los usuarios simular el impacto real que tendría la cuota en las finanzas del hogar en caso de sufrir una pérdida de ingresos o de no recibir los aumentos salariales previstos en el plazo estipulado, ofreciendo una métrica de prevención antes de asumir un compromiso financiero.