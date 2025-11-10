Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Un estudio británico confirmó que alternar estas opciones a diario mejora la salud y prolonga la vida.

La búsqueda de hábitos que favorezcan una vida más larga y saludable continúa siendo uno de los grandes intereses de la ciencia. En esa línea, un estudio reciente dio a conocer que la elección de ciertas bebidas puede tener un impacto directo en la longevidad, especialmente si se incorporan con frecuencia y de manera equilibrada.

La investigación, publicada en el British Journal of Nutrition y basada en el seguimiento de más de 180.000 adultos durante 13 años en el Reino Unido, demostró que quienes consumen agua, café y té de forma rotativa cada día presentan una menor tasa de mortalidad general . Los resultados dan a entender que la variedad en la hidratación puede ser tan relevante como la cantidad total ingerida.

Este hallazgo refuerza la idea de que los hábitos cotidianos, incluso los más simples, pueden influir de manera importante en la salud a largo plazo. Además, pone en valor el rol de bebidas naturales y ampliamente disponibles que, más allá de su popularidad, ofrecen beneficios respaldados por la evidencia científica.

Los resultados del estudio demostraron que quienes tomaban entre siete y ocho vasos al día, alternando agua, café y té, mostraban una mayor expectativa de vida y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares o metabólicas, en comparación con quienes solo tomaban agua o mantenían una baja ingesta de líquidos.

La dietista especializada en longevidad, Ella Davar, explicó que el equilibrio es clave : “Una vez superadas las cuatro bebidas diarias, reemplazar parte del agua con café o té puede potenciar los beneficios. Lo ideal es mantener una proporción equilibrada entre las tres para aprovechar sus propiedades complementarias”.

El agua sigue siendo la base fundamental de una buena hidratación, pero el café y el té aportan antioxidantes como los polifenoles, ácidos clorogénicos y catequinas, compuestos con efectos antiinflamatorios y protectores del sistema cardiovascular. En conjunto, estas tres bebidas mejoran la circulación, regulan el metabolismo y fortalecen el organismo frente al envejecimiento celular.

Los expertos remarcan que alternarlas resulta más beneficioso que consumir siempre la misma, ya que esta variedad ayuda a evitar un exceso de cafeína, a moderar la ingesta de azúcar y a mantener una energía más estable a lo largo del día.

Para aplicar esta rutina, se recomienda iniciar la jornada con agua natural, tomar una o dos tazas de café por la mañana y completar con té verde o negro por la tarde. De esta forma, se logra una hidratación equilibrada que estimula el cuerpo y la mente sin sobrecargar el sistema nervioso.