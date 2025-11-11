11 de noviembre de 2025 Inicio
Desregulación de la educación privada: cuáles son los colegios que podrán aumentar sin límites

A través del Decreto 787/2025, el Gobierno flexibilizó el mercado de las escuelas aranceladas, que ya no deberán informar anticipadamente los montos ni solicitar permiso oficial para los aumentos.

El Gobierno desreguló las cuotas y matrículas de los colegios privados sin subvención estatal.

El Gobierno desreguló las cuotas y matrículas de los colegios privados sin subvención estatal.

La medida se implementó a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo.

La norma deroga el decreto 2417/1993, que durante más de dos décadas reguló la relación entre los establecimientos privados y el Estado en lo que tiene que ver con cuotas, matrículas y sus aumentos correspondientes.

Pese al susto inicial para padres, el Gobierno rápidamente aclaró, a través de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que la medida solo alcanzará a los colegios que son de gestión privada sin aportes estatales y que solo representan el 6% del sistema, que serían alrededor de 2.000 instituciones en todo el país.

Esto se debe a que permanece la vigencia del Decreto 2542/1991, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer aranceles máximos para las escuelas subvencionadas. De no cumplir, el establecimiento podría perder el subsidio.

Desregulación de la educación privada: cuáles son los colegios que podrán aumentar sin límites

La flexibilización del mercado de colegios privados alcanza a aquellos que no cuentan con aporte estatal. Según el Gobierno, alcanza a unos 2.000 establecimientos.

