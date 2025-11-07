7 de noviembre de 2025 Inicio
¿Sabías cuántos litros de agua por día hay que tomar? No son 2 como se suele decir

Hay algunos factores que definen la cantidad de líquido que tu cuerpo necesita para funcionar de forma óptima. Qué dicen los expertos.

El agua es el líquido vital

El agua es el líquido vital, necesario para que el organismo funcione correctamente. 

  • La cantidad de agua diaria necesaria varía por persona, desmintiendo el mito de los ocho vasos fijos.
  • La ingesta ideal depende de la salud, la actividad física y el clima donde se reside.
  • Se debe incrementar el consumo al hacer ejercicio intenso, en climas cálidos o durante el embarazo/lactancia.
  • Las pautas oficiales recomiendan 3,7 L para hombres y 2,7 L para mujeres.

La importancia de beber agua es indiscutible. Este líquido vital representa entre el 50% y el 70% del peso corporal y es esencial para casi todas las funciones biológicas. Sin embargo, la creencia popular de que todos debemos consumir ocho vasos diarios no es tan así.

Según especialistas, la cantidad ideal de líquidos que requiere una persona es variable. Depende directamente de factores individuales como el estado de salud, la intensidad de la actividad física y el clima del lugar de residencia.

Asimismo es necesario tener en cuenta que hay situaciones específicas en las que el cuerpo demanda más líquidos. Es recomendable incrementar su consumo al realizar ejercicio intenso o las personas que tienen sudoración elevada.

vaso agua

La misma recomendación aplica para las mujeres en período de embarazo o lactancia. También para quienes residen en climas cálidos, húmedos o en zonas de gran altitud.

Cuántos litros de agua se recomienda tomar por día

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos proporcionan una pauta de ingesta total de líquidos que incluye agua, bebidas y alimentos ricos en agua:

  • Hombres: 3,7 litros (equivalente a 15,5 tazas) por día.
  • Mujeres: 2,7 litros (equivalente a 11,5 tazas) por día.

Es crucial recordar que, aproximadamente el 20% de esta ingesta se obtiene a través de los alimentos, como frutas y verduras. En este sentido, existen alternativas saludables para mantenerse hidratado. El consumo de frutas o verduras como la sandía o la espinaca, es una gran opción a tener en cuenta en la dieta.

La forma más sencilla de monitorear el estado de hidratación es prestando atención a dos indicadores corporales: la sed o el color de la orina.

