Los 5 ejercicios súper fáciles que queman mucha grasa sin tener que ir al gimnasio

Son la base de cualquier entrenamiento de alta intensidad. Se pueden realizar en casa, sin necesitar demasiados elementos.

Por
  • El Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT), el cual es el método más eficaz para la quema de grasa por minuto.
  • Su principal beneficio radica en que se trabajan múltiples grupos musculares y eleva la frecuencia cardíaca de forma explosiva.
  • Es crucial calentar las articulaciones y músculos durante algunos minutos antes de la rutina.
  • Para aumentar la intensidad, se puede agregar peso o una banda de resistencia.

Estos cinco ejercicios son fundamentales del entrenamiento HIIT, es decir, entrenamiento interválico de alta intensidad, que es el método más eficaz para quemar grasa por minuto. Lo mejor es que se pueden hacer tranquilamente en casa sin tener que trasladarse a un gimnasio.

Caminar tiene muchos beneficios para la salud física y mental.
Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que estos ejercicios son de alta intensidad; por tanto es necesario calentar bien las articulaciones (muñecas, rodillas, tobillos) y músculos durante 5 a 10 minutos antes de hacer la rutina.

elongación
La entrada en calor es parte fundamental antes de cualquier rutina de ejercicios.

Otro consejo es hacerlos de forma progresiva para conocer las dificultades de cada uno. Es recomendable asegurarse de dominar primero la técnica antes de intentar las variantes con peso o de mayor exigencia física.

Burpees

burpees

Es un ejercicio compuesto de cuerpo completo. Se inicia de pie, se baja a cuclillas y hay que lanzar los pies hacia atrás a posición de plancha. Luego hacer una flexión (opcional) y acercar los pies a las manos para terminar con un salto vertical, elevando con los brazos por encima de la cabeza.

Beneficio: quema grasa por excelencia. Trabaja piernas, pecho, core y brazos, elevando la frecuencia cardíaca de forma explosiva.

Salto de tijera

saltos de tijera

Se realiza de pie, con los brazos a los lados. Hay que saltar abriendo las piernas y subiendo los brazos por encima de la cabeza, para luego volver a la posición inicial en otro salto. Es muy importante mantener la coordinación y el ritmo. Este es un ejercicio cardiovascular de bajo impacto y alta repetición que calienta el cuerpo rápidamente.

Beneficio: mejora la resistencia aeróbica.

Rodillas al pecho

Rodillas al pecho

También conocido como Skipping, este ejercicio consiste en correr en el sitio elevando las rodillas tan alto como sea posible, idealmente hasta la altura de la cadera. Se debe mantener un ritmo rápido y usar los brazos como si se estuviera corriendo.

Beneficio: aumenta la frecuencia cardíaca de inmediato, trabaja el core y los flexores de la cadera, y es excelente para la coordinación y la potencia.

Para dificultar aún más, se puede utilizar una banda de resistencia gruesa alrededor de tus piernas, justo por encima de las rodillas. La banda obligará a tus flexores de cadera y cuádriceps a trabajar mucho más duro en cada elevación de rodilla.

Escaladores

Ejercicio, mountain climbers, escaladores

Para realizar este ejercicio es necesario primero colocarse en posición de plancha. Hay que prestar atención a la postura y asegurarse de colocar las manos bajo los hombros, de forma que quede en 90 grados.

Una vez en la posición correcta, el ejercicio consiste en llevar las rodillas alternadamente hacia el pecho, simulando la acción de escalar una montaña. Idealmente hay que hacerlo a un ritmo rápido, pero se recomienda acelerar de forma progresiva para conocer antes tu propia resistencia.

Beneficio: fortalece el core y los hombros, a la vez que proporciona un entrenamiento cardiovascular intenso y de quema rápida de calorías.

Sentadillas con salto

sentadillas

Se realiza una sentadilla normal y, en lugar de levantarse simplemente, se realiza un salto explosivo al subir, aterrizando suavemente de nuevo en posición de sentadilla para la siguiente repetición.

Beneficio: combina el trabajo de fuerza de la sentadilla (glúteos y piernas) con la potencia y el componente cardiovascular del salto, maximizando la quema calórica.

Si tenés una mancuerna o kettlebell podés usarla y colocarla contra el pecho, asegurándote que el elemento esté pegada al cuerpo mientras hacés la sentadilla. Vas a tener que impulsarte hacia arriba en un salto explosivo, teniendo en cuenta que el peso aumenta la carga de trabajo en glúteos y piernas.

