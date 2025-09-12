12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelado por expertos del sueño: qué significa dormirse con los auriculares puestos

Usarlos al dormir puede ser beneficioso si se aplican ciertos cuidados. El volumen bajo y la elección del dispositivo son muy importantes.

Por
Es importante elegir los dispositivos correctos y regular el volumen.

Es importante elegir los dispositivos correctos y regular el volumen.

Freepik

Dormirse con auriculares puestos es un hábito más común de lo que parece, y detrás de esta costumbre puede haber razones vinculadas tanto al descanso como al bienestar emocional. De acuerdo con especialistas en sueño, quienes eligen esta práctica lo hacen para relajarse, aislarse de ruidos externos o alcanzar un estado mental más propicio para dormir.

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  
Te puede interesar:

Cómo afecta a tu longevidad desayunar tarde según un estudio

Este comportamiento no siempre está relacionado únicamente con gustos personales. En muchos casos, responde a la necesidad de aliviar molestias como el tinnitus, un zumbido constante en el oído que puede dificultar el sueño. Para estas personas, el sonido reproducido por los auriculares se convierte en una vía eficaz para conciliar un descanso más reparador.

Lejos de ser una práctica peligrosa en sí misma, los expertos advierten que el secreto está en hacerlo de manera adecuada, por lo que es importante elegir los dispositivos correctos y regular el volumen. Estas son las claves para que el uso nocturno de auriculares no genere efectos negativos y, en cambio, aporte beneficios a la calidad del descanso.

Dormir auriculares

Cuál es el verdadero significado de dormirse con los auriculares puestos

El Dr. Pavlovich Ruff, especialista de la Cleveland Clinic, explicó que dormir con auriculares suele reflejar la búsqueda de calma, la necesidad de reducir el estrés o el deseo de bloquear ruidos molestos del entorno. En algunos casos, también es una estrategia para quienes padecen tinnitus, ya que el sonido externo ayuda a disimular el zumbido interno y facilita un sueño más profundo.

El profesional señaló que, bajo las condiciones correctas, este hábito no solo es seguro, sino que incluso puede mejorar la conciliación del sueño y, en consecuencia, favorecer la salud general. Sin embargo, remarcó la importancia de utilizar auriculares apropiados y asegurarse de que resulten cómodos durante toda la noche.

Dormir auriculares

En la misma línea, el otorrinolaringólogo Bernhard Junge-Hülsing, citado por el Chicago Tribune, insistió en un punto esencial, centrado en la importancia de mantener el volumen bajo. Escuchar música, sonidos relajantes o podcasts a un nivel adecuado no representa un riesgo para la audición ni para la salud en general. Comparó esta práctica con dormir con la televisión encendida a un volumen moderado, señalando que en esas condiciones no supone un problema.

Noticias relacionadas

Hay personas que solo esperan a tener algún dolor para ir, pero los dentistas advierten de lo fundamental de la prevención.

Por qué hay que ir al dentista al menos dos veces al año

Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Dónde queda este bello pueblo provinciano.

Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.

Viajar a Salta: el pueblito tranquilo, con paisajes increíbles y una tranquilidad que impacta

Un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse.

Estos cortes de pelo resaltan la mandíbula y los pómulos y son la moda para el final del 2025 europeo

Rating Cero

Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Pese a la separación, persiste un lazo familiar sólido.

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: sorprendió a todos con lo que dijo

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
play

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

El accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz.
play

Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

últimas noticias

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 19 minutos
Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Hace 42 minutos
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora