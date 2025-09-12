Revelado por expertos del sueño: qué significa dormirse con los auriculares puestos Usarlos al dormir puede ser beneficioso si se aplican ciertos cuidados. El volumen bajo y la elección del dispositivo son muy importantes. Por







Es importante elegir los dispositivos correctos y regular el volumen. Freepik

Dormirse con auriculares puestos es un hábito más común de lo que parece, y detrás de esta costumbre puede haber razones vinculadas tanto al descanso como al bienestar emocional. De acuerdo con especialistas en sueño, quienes eligen esta práctica lo hacen para relajarse, aislarse de ruidos externos o alcanzar un estado mental más propicio para dormir.

Este comportamiento no siempre está relacionado únicamente con gustos personales. En muchos casos, responde a la necesidad de aliviar molestias como el tinnitus, un zumbido constante en el oído que puede dificultar el sueño. Para estas personas, el sonido reproducido por los auriculares se convierte en una vía eficaz para conciliar un descanso más reparador.

Lejos de ser una práctica peligrosa en sí misma, los expertos advierten que el secreto está en hacerlo de manera adecuada, por lo que es importante elegir los dispositivos correctos y regular el volumen. Estas son las claves para que el uso nocturno de auriculares no genere efectos negativos y, en cambio, aporte beneficios a la calidad del descanso.

Dormir auriculares Freepik

Cuál es el verdadero significado de dormirse con los auriculares puestos El Dr. Pavlovich Ruff, especialista de la Cleveland Clinic, explicó que dormir con auriculares suele reflejar la búsqueda de calma, la necesidad de reducir el estrés o el deseo de bloquear ruidos molestos del entorno. En algunos casos, también es una estrategia para quienes padecen tinnitus, ya que el sonido externo ayuda a disimular el zumbido interno y facilita un sueño más profundo.