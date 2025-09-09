9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Expertos recomiendan que adolescentes no usen una plataforma de IA: cuál es

Un informe alertó sobre los peligros de una app de IA para menores de 18 años y lo calificó como una herramienta de alto riesgo.

Por
Un informe aseguró que un chatbot podría proveer material que no sea apto para menores de edad.

Un informe aseguró que un chatbot podría proveer material que no sea apto para menores de edad.

ChatGPT

Un nuevo informe generó polémica al advertir que los adolescentes no deberían usar Google Gemini, el sistema de IA conversacional de la compañía estadounidense. La preocupación principal es que, a pesar de tener una versión “adaptada” para menores, el chatbot se comporta prácticamente igual que con los adultos.

Nuevas características del Iphone 17.
Te puede interesar:

Se filtró cómo serán los nuevos Iphone 17: estas son sus principales características

El estudio fue realizado por Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que desde hace años se dedica a analizar cómo impactan los contenidos digitales en niños y adolescentes. Según su evaluación, Gemini puede exponer a los más jóvenes a material inapropiado o riesgoso, desde conversaciones vinculadas al consumo de alcohol y drogas hasta interacciones con connotaciones sexuales. Además, cuestionaron que el sistema brinde consejos de salud mental que no siempre resultan seguros ni están preparados para detectar situaciones críticas.

Gemini

El documento también señala que, si bien Gemini responde bien a consultas cotidianas y simples, falla con rapidez cuando las charlas se vuelven largas o más sutiles, un terreno donde los adolescentes suelen moverse con naturalidad. Por ese motivo, el informe recomienda que los menores de 18 eviten esta plataforma y fija pautas de uso estrictas: prohibición total para chicos menores de 5 años, supervisión obligatoria para los de entre 6 y 12, y uso limitado a tareas escolares o creativas en el caso de los de 13 a 17. Eso sí, nunca para apoyo emocional o acompañamiento psicológico.

Qué respondió Google

Tras la publicación del informe, la empresa salió a defender su sistema. Portavoces de Google aseguraron que Gemini cuenta con políticas de seguridad diseñadas especialmente para menores y que la compañía consulta a expertos externos de forma constante para reforzar las protecciones. Sin embargo, reconocieron que “algunas respuestas no funcionan como deberían” y confirmaron que en las últimas semanas se sumaron nuevas salvaguardas para corregirlo.

chatgpt-pregunta

Desde Mountain View también deslizaron que parte de la crítica podría estar basada en pruebas con funciones que no están disponibles para usuarios menores de 18 años, y remarcaron que la organización no compartió las preguntas que utilizó en sus evaluaciones.

Apenas días antes, OpenAI había tenido que ajustar ChatGPT, luego de que se conociera el caso de un adolescente que se quitó la vida tras interactuar con el chatbot, hecho que derivó en una demanda judicial de su familia.

Noticias relacionadas

Explorar estas funciones ocultas de WhatsApp permite ahorrar tiempo y personalizar la experiencia.

Muy escondidas: las 7 funciones de WhatsApp que casi nadie conoce

El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Podría integrarse en infraestructuras marcianas y aportar un suministro continuo de oxígeno.

Atención: el invento que permitiría al ser humano respirar en Marte

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 13 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 19 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 31 minutos
Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

Hace 41 minutos
Las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continúan.

Crisis en Nepal: atacaron al exprimer ministro en medio de una ola de violencia

Hace 41 minutos