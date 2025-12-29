29 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es la historia del Mercado de San Telmo y como fue cambiando a lo largo de los años

Un espacio histórico que da cuenta de la evolución urbana y social de Buenos Aires. Su identidad se mantiene vigente a través del tiempo y el uso cotidiano.

 Cafés

 Cafés, puestos de comidas típicas y propuestas internacionales conviven hoy con los comercios históricos,

Isi Baires
  • Es uno de los espacios comerciales más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires y conserva su estructura original.
  • Nació como mercado barrial para abastecer a una población en crecimiento por la inmigración.
  • Su arquitectura refleja la impronta de fines del siglo XIX, con materiales y diseño pensados para la vida urbana.
  • Con el paso del tiempo, sumó propuestas culturales y gastronómicas sin perder su identidad histórica.

El Mercado de San Telmo es uno de los edificios emblemáticos del sur porteño y un ejemplo sobre cómo evolucionaron los espacios de consumo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde su inauguración a fines del siglo XIX, fue adaptándose a los cambios sociales, económicos y culturales sin dejar de ser un punto de referencia para vecinos y visitantes.

Ubicado en un barrio con mucha historia y tradición, el mercado surgió en un contexto de fuerte crecimiento demográfico impulsado por las olas inmigratorias. Esa expansión urbana generó la necesidad de contar con centros de abastecimiento cercanos, pensados para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana.

Hoy, su recorrido permite entender cómo un espacio pensado originalmente para la venta de alimentos logró transformarse con el paso de las décadas, manteniendo su valor patrimonial y sumando nuevas funciones que lo integran a la vida cultural y turística del barrio.

Así fue cambiando el Mercado de San Telmo año a año

Mercado San Telmo

El edificio fue proyectado por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, una figura clave en el desarrollo urbano de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Inaugurado en 1897, el mercado se levantó sobre un antiguo galpón que había tenido múltiples usos, desde alfarería hasta espacios de recreación popular, lo que ya marcaba su vínculo con la vida social del barrio.

Desde sus orígenes funcionó como un mercado comunitario, pensado para abastecer a una población en constante aumento. Su diseño respondió a criterios prácticos y estético, con pilares de acero, arcos de medio punto y un techo vidriado que permite el ingreso de luz natural y favorece la ventilación permanente en el interior.

Mercado San Telmo

Los halls centrales fueron revestidos con mármol de Carrara, un detalle que le aportó una identidad de inspiración europea y una imagen moderna para la época. Con el correr de los años, el edificio fue ampliado y restaurado, especialmente en la década de 1930 y en trabajos posteriores realizados durante los años 20 y 70, siempre respetando su estructura original y gran parte de los materiales iniciales.

En las últimas décadas, los cambios en los hábitos de consumo se reflejaron de manera clara en el mercado. A la tradicional venta de productos frescos se le sumaron locales de antigüedades, arte, objetos regionales y una variada oferta gastronómica. Cafés, puestos de comidas típicas y propuestas internacionales conviven hoy con los comercios históricos, dando una muestra concreta de su múltiples espacios.

