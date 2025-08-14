Qué yuyo es ideal para agregarle al mate si tenés que controlar tus niveles de glucemia La infusión no solo actúa como un momento de disfrute, sino también como una oportunidad para incorporar ingredientes con propiedades funcionales. Por







Los trucos de hierbas para sumarle a tus mates Pexels

En la cultura del mate, además de ser una tradición social y una costumbre diaria, existe una larga lista de hierbas y yuyos que se utilizan para aportar aromas, sabores y beneficios para la salud. Entre ellas, algunas son especialmente recomendadas para acompañar determinadas necesidades o cuidados específicos.

En el caso de las personas que buscan controlar sus niveles de glucemia, la elección de un yuyo adecuado puede convertirse en un aliado complementario dentro de la rutina. Especialistas en fitoterapia y nutrición destacan que ciertas plantas, utilizadas de manera responsable, pueden colaborar en el manejo de parámetros metabólicos.

La carqueja es una planta beneficiosa para personas con diabetes gracias a su capacidad para ayudar a regular la glucemia, actuando sobre el metabolismo de la glucosa. Aunque no es un tratamiento determinante, su aporte es valioso, especialmente por su alto contenido de antioxidantes, que favorecen la producción de glóbulos blancos, fundamentales para prevenir y combatir infecciones.