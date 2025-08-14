14 de agosto de 2025 Inicio
Qué yuyo es ideal para agregarle al mate si tenés que controlar tus niveles de glucemia

La infusión no solo actúa como un momento de disfrute, sino también como una oportunidad para incorporar ingredientes con propiedades funcionales.

Los trucos de hierbas para sumarle a tus mates

Los trucos de hierbas para sumarle a tus mates

En la cultura del mate, además de ser una tradición social y una costumbre diaria, existe una larga lista de hierbas y yuyos que se utilizan para aportar aromas, sabores y beneficios para la salud. Entre ellas, algunas son especialmente recomendadas para acompañar determinadas necesidades o cuidados específicos.

En el caso de las personas que buscan controlar sus niveles de glucemia, la elección de un yuyo adecuado puede convertirse en un aliado complementario dentro de la rutina. Especialistas en fitoterapia y nutrición destacan que ciertas plantas, utilizadas de manera responsable, pueden colaborar en el manejo de parámetros metabólicos.

Cuál es el yuyo que debés agregarle al mate si tenés que controlar la glucemia

La carqueja es una planta beneficiosa para personas con diabetes gracias a su capacidad para ayudar a regular la glucemia, actuando sobre el metabolismo de la glucosa. Aunque no es un tratamiento determinante, su aporte es valioso, especialmente por su alto contenido de antioxidantes, que favorecen la producción de glóbulos blancos, fundamentales para prevenir y combatir infecciones.

Por su parte, la yerba mate es reconocida como un energizante natural y posee propiedades digestivas y antioxidantes. Además, su infusión aporta solo 75 calorías por cada 100 gramos de hoja diluidos en un litro de agua sin azúcar a 70 °C, considerada la temperatura ideal para consumirla.

Una rutina dental constante es clave para preservar la salud bucal y prevenir enfermedades crónicas.

El mejor momento para cepillarse los dientes: ¿antes o después de desayunar?

