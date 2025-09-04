4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevos términos: qué significa random y qué implica ser una persona random

Se usa para señalar lo inesperado o irrelevante. El término nació en ámbitos técnicos y hoy es parte de la jerga cotidiana.

Por
Un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

Un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

En los últimos años, la palabra “random” se volvió habitual en conversaciones informales y en redes sociales. Manteniendo muy poco de su origen técnico, pasó a ser un recurso expresivo para describir lo raro, inesperado o simplemente fuera de lugar. Su uso creció tanto que hoy forma parte del vocabulario cotidiano, especialmente entre los más jóvenes.

Integrar la caminata en la rutina diaria no requiere grandes cambios.
Te puede interesar:

Este hábito te toma solo 15 minutos al día y favorece la longevidad: de cuál se trata

Aunque en inglés su traducción directa sea “aleatorio”, el término adquirió matices que van más allá de lo estrictamente azaroso. Puede referirse a un hecho sorpresivo, a algo que rompe la lógica de una situación o incluso a una persona desconocida que aparece sin contexto. Esa versatilidad es lo que lo convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, hasta instalarse en la cultura popular.

Entender qué significa “random” es también comprender cómo evoluciona el lenguaje en la era digital, en donde palabras tomadas del inglés se transforman y expanden sus sentidos a medida que circulan en internet, los videojuegos y las interacciones diarias. De esta manera, un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

JOVENES CELULAR

Cuál es el significado de la palabra random

El concepto “random” tiene su origen en la informática, la estadística y la matemática, donde se usa para señalar fenómenos aleatorios, sin patrón fijo o predecible. En programación, por ejemplo, describe funciones que generan números al azar, mientras que en estadística, designa muestras que no tienen sesgos.

Con el tiempo, y gracias al auge de los foros, los videojuegos online y luego las redes sociales, la palabra se expandió hacia el lenguaje juvenil. Dejó de ser un término técnico para transformarse en un comodín capaz de expresar lo insólito, lo casual o lo inusual.

Jóvenes teléfonos celulares

Hoy, decir que algo es “random” significa que resulta imprevisible o sorpresivo. Por eso se lo aplica tanto a situaciones cotidianas como a personas o experiencias que aparecen de manera inesperada. Ejemplos de uso común son frases como “ese plan fue muy random” o “me crucé con alguien random en la fila”, donde la palabra funciona para remarcar lo inesperado o irrelevante de la situación.

Incluso, al hablar de una “persona random”, se suele aludir a alguien desconocido, sin vínculo con el grupo o sin relevancia en el contexto. En chats y videojuegos, describe a usuarios que no forman parte del círculo habitual, mientras que en la vida diaria, a alguien que aparece sin tener peso en la conversación o en la escena.

Noticias relacionadas

Expertos aseguran que lo mejor que se puede ingerir al despertar es un vaso de agua..

Por qué hay que tomar agua en ayunas, según los expertos

Un truco fácil y sencillo para destrabar la puerta del lavarropas en tu casa.

Truco casero: así podés destrabar la puerta del lavarropas con solo un cordón si no funciona

Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Así podés reciclar los rollos de papel higiénico y generar ideas únicas

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

Rating Cero

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 12 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 34 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 35 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 35 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 48 minutos