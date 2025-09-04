Nuevos términos: qué significa random y qué implica ser una persona random Se usa para señalar lo inesperado o irrelevante. El término nació en ámbitos técnicos y hoy es parte de la jerga cotidiana. Por







Un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

En los últimos años, la palabra “random” se volvió habitual en conversaciones informales y en redes sociales. Manteniendo muy poco de su origen técnico, pasó a ser un recurso expresivo para describir lo raro, inesperado o simplemente fuera de lugar. Su uso creció tanto que hoy forma parte del vocabulario cotidiano, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque en inglés su traducción directa sea “aleatorio”, el término adquirió matices que van más allá de lo estrictamente azaroso. Puede referirse a un hecho sorpresivo, a algo que rompe la lógica de una situación o incluso a una persona desconocida que aparece sin contexto. Esa versatilidad es lo que lo convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, hasta instalarse en la cultura popular.

Entender qué significa “random” es también comprender cómo evoluciona el lenguaje en la era digital, en donde palabras tomadas del inglés se transforman y expanden sus sentidos a medida que circulan en internet, los videojuegos y las interacciones diarias. De esta manera, un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

JOVENES CELULAR Cuál es el significado de la palabra random El concepto “random” tiene su origen en la informática, la estadística y la matemática, donde se usa para señalar fenómenos aleatorios, sin patrón fijo o predecible. En programación, por ejemplo, describe funciones que generan números al azar, mientras que en estadística, designa muestras que no tienen sesgos.

Con el tiempo, y gracias al auge de los foros, los videojuegos online y luego las redes sociales, la palabra se expandió hacia el lenguaje juvenil. Dejó de ser un término técnico para transformarse en un comodín capaz de expresar lo insólito, lo casual o lo inusual.