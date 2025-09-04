Nuevos términos: qué significa random y qué implica ser una persona random

En los últimos años, la palabra “random” se volvió habitual en conversaciones informales y en redes sociales. Manteniendo muy poco de su origen técnico, pasó a ser un recurso expresivo para describir lo raro, inesperado o simplemente fuera de lugar. Su uso creció tanto que hoy forma parte del vocabulario cotidiano, especialmente entre los más jóvenes.
Aunque en inglés su traducción directa sea “aleatorio”, el término adquirió matices que van más allá de lo estrictamente azaroso. Puede referirse a un hecho sorpresivo, a algo que rompe la lógica de una situación o incluso a una persona desconocida que aparece sin contexto. Esa versatilidad es lo que lo convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, hasta instalarse en la cultura popular.
Entender qué significa “random” es también comprender cómo evoluciona el lenguaje en la era digital, en donde palabras tomadas del inglés se transforman y expanden sus sentidos a medida que circulan en internet, los videojuegos y las interacciones diarias. De esta manera, un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.
Cuál es el significado de la palabra random
El concepto “random” tiene su origen en la informática, la estadística y la matemática, donde se usa para señalar fenómenos aleatorios, sin patrón fijo o predecible. En programación, por ejemplo, describe funciones que generan números al azar, mientras que en estadística, designa muestras que no tienen sesgos.
Con el tiempo, y gracias al auge de los foros, los videojuegos online y luego las redes sociales, la palabra se expandió hacia el lenguaje juvenil. Dejó de ser un término técnico para transformarse en un comodín capaz de expresar lo insólito, lo casual o lo inusual.
Hoy, decir que algo es “random” significa que resulta imprevisible o sorpresivo. Por eso se lo aplica tanto a situaciones cotidianas como a personas o experiencias que aparecen de manera inesperada. Ejemplos de uso común son frases como “ese plan fue muy random” o “me crucé con alguien random en la fila”, donde la palabra funciona para remarcar lo inesperado o irrelevante de la situación.
Incluso, al hablar de una “persona random”, se suele aludir a alguien desconocido, sin vínculo con el grupo o sin relevancia en el contexto. En chats y videojuegos, describe a usuarios que no forman parte del círculo habitual, mientras que en la vida diaria, a alguien que aparece sin tener peso en la conversación o en la escena.