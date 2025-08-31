31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La psicología reveló el significado oculto de que alguien sea superticioso

De acuerdo con la ciencia, este tipo de creencias no tienen un fundamento lógico, pero aun así muchas personas se aferran a ellas.

Por
De acuerdo con la ciencia

De acuerdo con la ciencia, este tipo de creencias no tienen un fundamento lógico, pero aun así muchas personas se aferran a ellas.

 

Pexels

Las supersticiones son creencias que carecen de una base racional o lógica, y que atribuyen un significado mágico o sobrenatural a situaciones cotidianas. Estas ideas, que no tienen fundamento en la ciencia ni en la razón, han perdurado a lo largo del tiempo y se manifiestan en la forma en que las personas interpretan la buena o la mala suerte.

Este tipo de comportamiento también puede estar relacionado con una forma inconsciente de canalizar las emociones. 
Te puede interesar:

Caminar rápido sin tener un motivo en particular puede tener un significado: qué dice la psicología

Estos conceptos irracionales a menudo se asocian a objetos o eventos específicos. Un claro ejemplo de esto son los gatos negros, que en muchas culturas han sido vistos como portadores de mala suerte, lo que ha llevado a un rechazo injustificado. En el lado opuesto, los tréboles de cuatro hojas son un símbolo universal de un destino favorable, convertidos en amuletos para atraer la fortuna.

La superstición revela cómo el ser humano busca explicaciones en el ámbito de lo místico cuando se enfrenta a la incertidumbre. Ya sea que se trate de evitar pasar por debajo de una escalera o de tocar madera, estas creencias demuestran la profunda necesidad de controlar lo incontrolable, incluso si ello implica recurrir a interpretaciones que no tienen un sustento real.

Superstición
Las supersticiones son creencias que carecen de una base racional o lógica, y que atribuyen un significado mágico o sobrenatural a situaciones cotidianas.

Las supersticiones son creencias que carecen de una base racional o lógica, y que atribuyen un significado mágico o sobrenatural a situaciones cotidianas.

Qué significa ser supersticioso según la psicología

Las supersticiones, según explica la psicóloga Lara López Rubio, tienen una estrecha relación con la manera en la que el cerebro procesa la información. El ser humano, por naturaleza, busca conexiones entre los hechos, una habilidad que resultó fundamental para su supervivencia a lo largo de la historia. Sin embargo, en las personas supersticiosas esta tendencia se intensifica y terminan percibiendo vínculos donde realmente no los hay.

Desde la perspectiva psicológica, estas creencias generan en quien las sostiene una ilusión de control sobre la realidad. Tal como señala Rubio, cada vez que una superstición parece cumplirse, la regla mental detrás de ella se refuerza, dando lugar a un ciclo constante de confirmación. Ese proceso brinda tranquilidad al individuo, pero también puede volver las creencias más rígidas y difíciles de cuestionar.

Rubio aclara que cualquier persona puede ser supersticiosa, ya que basta con tener un cerebro en funcionamiento para que se produzcan estas asociaciones. Lo que resulta preocupante no es tanto la presencia de supersticiones en sí, sino la intensidad y la frecuencia con la que aparecen. La cantidad, más que la mera existencia, es lo que marca la diferencia y lo que puede derivar en problemas mayores.

Superstición
Estos conceptos irracionales a menudo se asocian a objetos o eventos específicos.

Estos conceptos irracionales a menudo se asocian a objetos o eventos específicos.

Entre los rasgos más comunes de quienes son altamente supersticiosos se encuentra la necesidad constante de tener todo bajo control. Esta necesidad, en muchos casos, se relaciona con una carencia de herramientas para manejar las emociones de manera adecuada. A esto se suman las creencias mágicas que refuerzan el ciclo de supersticiones y lo vuelven más difícil de romper.

El impacto de estas creencias en la salud mental es un punto clave a tener en cuenta. Las supersticiones pueden interferir en la vida cotidiana cuando se transforman en compulsiones, es decir, conductas repetitivas que una persona realiza para reducir su malestar emocional. Según Rubio, este tipo de comportamientos refuerzan la dependencia de la superstición y dificultan el desarrollo de estrategias más sanas de afrontamiento.

Cuando los pensamientos supersticiosos se combinan con creencias mágicas, ausencia de recursos emocionales y una necesidad excesiva de control, el riesgo se incrementa. En casos extremos, la persona puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo o experimentar malestares similares que afectan seriamente su bienestar y su capacidad de desenvolverse en lo cotidiano.

El verdadero problema comienza cuando las supersticiones limitan la posibilidad de llevar una vida normal y afectan diferentes áreas personales o sociales. En este escenario, Rubio sugiere reflexionar sobre la necesidad que hay detrás de esos pensamientos y comenzar un trabajo consciente de construcción de nuevos mecanismos de regulación emocional. De esta manera, es posible disminuir el impacto negativo de estas creencias y recuperar un mayor equilibrio interno.

Noticias relacionadas

¿Qué significado tiene el que una persona no aparte la vista de su celular?

Este es el significado de que alguien no pueda dejar de revisar el celular según la psicología

Hay una explicación más profunda detrás de la preferencia de mandar audios por sobre tener llamadas. La psicología lo analiza.

¿Preferís escuchar audios antes que hacer una llamada? Este es el significado según la psicología

El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

La intensidad importa más que la duración del ejercicio.

Si incorporás este cambio para caminar, podés beneficiar la longevidad: de qué se trata

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Rating Cero

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló sobre el supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 8 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 9 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 34 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 37 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 48 minutos