Qué hacer si una persona sufre una crisis epiléptica

Presenciar una crisis epiléptica puede resultar desconcertante , sobre todo si nunca se vivió de cerca una situación similar. En esos momentos, la reacción adecuada de quienes acompañan a la persona es muy importante para r educir riesgos y brindar una ayuda productiva.

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos crónicos más comunes en el mundo y afecta a miles de personas en distintos contextos. Pese a eso, la mayoría desconoce cómo actuar ante un episodio, lo que puede derivar en errores que agravan la situación. Conocer las pautas básicas de asistencia permite actuar con mayor seguridad.

Frente a este tipo de emergencias, la información confiable se convierte en una herramienta fundamental. Saber cómo proteger a la persona, qué acciones concretas ayudan y qué prácticas conviene evitar marca la diferencia entre un acompañamiento responsable y una intervención que puede generar riesgos.

Lo primero es mantener la calma y garantizar un entorno seguro. Si la persona está de pie, lo recomendable es ayudarla a recostarse suavemente en el suelo, retirando cualquier objeto duro o cortante que pueda provocar golpes. También conviene aflojar la ropa ajustada, sobre todo en la zona del cuello, para favorecer la respiración.

Un paso fundamental es colocarla de lado, lo que permite mantener despejadas las vías respiratorias y reducir el riesgo de atragantamiento con saliva o vómito. Durante la convulsión no se deben introducir objetos en su boca, ya que esta práctica, aunque extendida como mito, puede causar lesiones graves o incluso asfixia.

La mayoría de las crisis dura entre uno y tres minutos, por lo que es importante controlar el tiempo. Si el episodio supera los cinco minutos, se debe llamar de inmediato a una ambulancia. También es necesario buscar atención médica en casos específicos, como si es la primera crisis, si la persona está embarazada, es adulta mayor o sufrió lesiones durante el episodio.

Epilepsia Freepik

Otra medida esencial es acompañarla hasta que recupere la conciencia. Al finalizar la crisis, es habitual que se sienta confundida o desorientada, por lo que la presencia tranquila de alguien cercano puede darle seguridad. Lo que nunca debe hacerse es sujetarla con fuerza, intentar detener sus movimientos, darle agua, alimentos o medicinas durante la convulsión.

Los síntomas varían según el tipo de crisis. Las generalizadas tónico-clónicas son las más conocidas: incluyen pérdida de conocimiento, caída al suelo, rigidez muscular y sacudidas bruscas. Otras, como las de ausencia, se manifiestan de manera más sutil, con desconexión momentánea del entorno. También existen las focales, que afectan a una parte específica del cerebro, y las que aparecen precedidas por un aura epiléptica, con sensaciones previas como mareos, hormigueos o cambios emocionales repentinos.