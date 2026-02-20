Escapadas en Buenos Aires: los 2 parques gratuitos para disfrutar frente al río

Naturaleza, aire puro y vistas privilegiadas al Río de la Plata. Dos propuestas renovadas en la Costanera Norte para disfrutar del sol sin pagar entrada.

El verano en la Ciudad de Buenos Aires suele ser intenso, con temperaturas que invitan a buscar refugio cerca del agua y bajo la sombra de los árboles. Para las familias y turistas que eligen quedarse en la capital, las propuestas costeras son la opción ideal si desean sentir la brisa del río sin alejarse demasiados kilómetros del centro urbano.

Hacer uso y disfrutar de los espacios verdes públicos es una de las mejores formas de pasar un verano más agradable en la ciudad. Estos pulmones no solo funcionan como reguladores de temperatura, sino que son puntos de encuentro fundamentales para realizar actividad física , leer un libro al aire libre o simplemente compartir unos mates frente al río .

Aprovechar estos lugares gratuitos permite reconectar con el entorno natural porteño, fomentando hábitos saludables y brindando un respiro necesario frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana en la ciudad.

Ubicado en la Costanera Norte , entre el Club de Pescadores y el Parque Salguero, el Parque Carrasco es un espacio recuperado que forma parte del plan de acceso público al río. Este predio de varias hectáreas fue diagramado con un diseño moderno que cuenta con amplios senderos para caminar o andar en bicicleta.

Su ubicación estratégica lo vuelve un punto ideal para contemplar el movimiento de los barcos y disfrutar de una de las mejores vistas del Río de la Plata. El espacio tiene bancos donde sentarse, sectores de juegos para niños, estaciones de ejercicio y mucho espacio verde. Con propuestas para todos, es el escenario perfecto para un paseo en familia al aire libre .

Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria

La Reserva Ecológica Costanera Norte, situada justo detrás del predio de Ciudad Universitaria (UBA), es un tesoro natural de más de 20 hectáreas que combina educación, historia y conservación. Para llegar, se debe ingresar por el puente peatonal que conecta los pabellones universitarios con la zona ribereña.

Reserva Ciudad Universitaria (2) Turismo BA

Este espacio surgió de manera espontánea sobre rellenos ganados al río y fue declarado reserva para proteger la biodiversidad local, que incluye humedales, bosques de sauces y una variada fauna de aves y tortugas.

La reserva cuenta con un recorrido interpretativo que permite observar diferentes ecosistemas, como el espinal y la selva marginal. Uno de sus mayores atractivos es el mirador al río, donde el ruido de la ciudad desaparece por completo. El lugar se puede visitar de 9 a 18 horas.