Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo La conductora de Sálvese Quien Pueda dio su opinión sobre BTV luego de haber mantenido un fuertísimo ida y vuelta con la nueva figura de América TV en redes sociales y en la tele.







La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre parece haber una señal de tregua después de haberse trenzado en las redes con Beto Casella, en medio de la polémica por los dichos homofóbicos en el programa radial del conductor.

En redes sociales se generó un fuerte ida y vuelta entre las estrellas de América TV y especulaba con que Yanina había pedido en el canal que nadie hablara de ella, en referencia a Casella puntualmente. De hecho, los usuarios aseguraban que la esposa de Diego Latorre estaba "celosa" por el desembarco al canal del conductor del histórico Bendita TV.

La conductora de Sálvese Quien Pueda mantuvo su estilo filoso durante toda la semana y estuvo yendo a móviles para echarle leña al fuego: entre declaraciones cruzadas hubo acusaciones de misoginia y Beto le respondió llamándola por su apellido de soltera, convirtiéndose todo en un espectáculo para los internautas de las redes.

Casella fue el primero en bajar el tono al reconocer que toda su pelea fue "en las redes", con la intención de no traspasar la pantalla considerando que son compañeros de canal.

Latorre, a modo de devolución de gentilezas, opinó en redes sobre BTV, el nuevo ciclo de Beto Casella que se estrenó justamente esta semana. Sin dar detalles, la conductora señaló: "Me gustoooooooooo"