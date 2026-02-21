IR A
Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La conductora de Sálvese Quien Pueda dio su opinión sobre BTV luego de haber mantenido un fuertísimo ida y vuelta con la nueva figura de América TV en redes sociales y en la tele.

La periodista habló sobre el programa de Casella.

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre echó del panel a una panelista.
En redes sociales se generó un fuerte ida y vuelta entre las estrellas de América TV y especulaba con que Yanina había pedido en el canal que nadie hablara de ella, en referencia a Casella puntualmente. De hecho, los usuarios aseguraban que la esposa de Diego Latorre estaba "celosa" por el desembarco al canal del conductor del histórico Bendita TV.

La conductora de Sálvese Quien Pueda mantuvo su estilo filoso durante toda la semana y estuvo yendo a móviles para echarle leña al fuego: entre declaraciones cruzadas hubo acusaciones de misoginia y Beto le respondió llamándola por su apellido de soltera, convirtiéndose todo en un espectáculo para los internautas de las redes.

Casella fue el primero en bajar el tono al reconocer que toda su pelea fue "en las redes", con la intención de no traspasar la pantalla considerando que son compañeros de canal.

Latorre, a modo de devolución de gentilezas, opinó en redes sobre BTV, el nuevo ciclo de Beto Casella que se estrenó justamente esta semana. Sin dar detalles, la conductora señaló: "Me gustoooooooooo"

yani
Yanina Latorre opin&oacute; sobre el programa de Beto Casella.

Yanina Latorre opinó sobre el programa de Beto Casella.

Los seguidores de la conductora quedaron atónitos ante semejante afirmación, por lo que no dudaron en responder: "Te hackearon, yani"; "No nos falles Yani, no te vendas", "¿A cuánto de la reconciliación?". Ella, en tono conciliador, solo se rió e interactuó con algunos de ellos.

