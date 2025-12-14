14 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

Un rincón costero que mantiene su esencia y sorprende por su entorno natural. Perfecto para quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos.

Por
El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.

  • Paraty es reconocido como uno de los rincones más atractivos de Brasil por su estilo colonial y su entorno natural.
  • Sus calles empedradas, casas de colores y cercanía con playas lo vuelven un destino ideal para quienes buscan paisajes tranquilos.
  • La localidad destaca por su patrimonio histórico, su oferta cultural y su variedad de excursiones hacia bahías e islas poco exploradas.
  • Su ubicación entre Río de Janeiro y São Paulo facilita el acceso y la convierte en una escapada perfecta para viajeros de toda la región.

Paraty es un pequeño pueblo costero de Brasil que cautiva por su estética antigua y por la manera en que conserva su identidad colonial. Sus calles de adoquines, las fachadas con marcos blancos y la tranquilidad de sus playas cercanas lo transforman en uno de los destinos más valorados por quienes disfrutan de la historia y el contacto con la naturaleza.

La zona forma parte del litoral sur del estado de Río de Janeiro, una región donde conviven montañas cubiertas de selva atlántica, bahías transparentes y construcciones del siglo XVIII que permanecen casi intactas. Esa mezcla de paisajes y herencia arquitectónica le permite distinguirse como una de las postales más buscadas del país.

Este encanto se potencia con su ambiente relajado, la ausencia de autos en el casco histórico y la variedad de actividades para explorar playas, senderos y espacios culturales. Todo esto convierte a Paraty en un punto de interés para quienes buscan una escapada diferente en la Costa Verde brasileña.

Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty.

Así es Paraty, el pueblo de Brasil que tiene todo tipo de atractivos

Paraty se encuentra sobre la Costa Verde y mantiene un aspecto detenido en el tiempo, ya que sus calles empedradas, las casas de colores vivos y los balcones floridos generan un entorno que hace viajar a la época colonial. El área central está protegida como Patrimonio Histórico Nacional debido a su valor arquitectónico, lo que asegura la preservación de su estética original.

La localidad también destaca por su fuerte vínculo con el océano. A su alrededor se distribuyen más de 50 playas rodeadas de vegetación, muchas accesibles únicamente por mar. Estas particularidades crean escenarios poco intervenidos donde predominan las aguas claras y los paisajes selváticos, ideales para paseos en barco o jornadas de snorkel.

Otra curiosidad es que parte de la ciudad fue diseñada tomando en cuenta las mareas. En determinadas épocas, el agua ingresa suavemente en algunas calles del casco antiguo, generando un efecto visual muy llamativo que le valió el apodo de la Venecia brasileña.

El pueblo está ubicado entre Río de Janeiro y São Paulo, lo cual hace más fácil la llegada en auto o en bus. Desde Río, los servicios directos tardan alrededor de cuatro horas, aunque muchos viajeros se inclinan por recorrer la BR-101, una ruta costera famosa por sus miradores naturales.

A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales, iglesias, plazas y pequeños bares instalados en antiguas casonas donde se puede disfrutar de música en vivo y bebidas típicas. Desde el muelle parten excursiones hacia bahías escondidas e islas con aguas calmas, y también se pueden contratar embarcaciones privadas para explorar rincones menos concurridos.

