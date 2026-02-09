9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este paraíso uruguayo es el más elegido por los jubilados para tener un verano tranquilo en febrero 2026

Un destino ideal para quienes desean desconectarse de la rutina y contemplar paisajes dignos de una revista.

Por
El destino uruguayo combina tranquilidad con un paisaje inolvidable.

Turismo Rocha
  • 19 de Abril, en Rocha, se destaca como un refugio de calma y naturaleza para el verano.
  • Es muy elegido por jubilados por su ritmo tranquilo, hospitalidad y entorno accesible.
  • Combina identidad cultural, vida de pueblo y un museo a cielo abierto con arte comunitario.
  • Su cercanía a playas, sierras y lagunas ofrece descanso sin multitudes ni apuros.

Uruguay guarda destinos poco transitados que funcionan como verdaderos oasis para quienes priorizan el descanso y el contacto genuino con la naturaleza durante el verano. Entre ellos sobresale 19 de Abril, una pequeña localidad del departamento de Rocha que enamora por su calma y sus escenarios dignos de postal. Este pueblo se ha transformado en una opción muy elegida por el turismo de la tercera edad, gracias a una combinación armónica de playas cercanas, suaves sierras y paisajes naturales que invitan a disfrutar sin apuros.

El estadio de Pocitos de Montevideo, donde Laurent hizo el primer gol de los mundiales.
Te puede interesar:

El estadio perdido en Uruguay: qué pasó con la cancha donde se hizo el primer gol de la historia de los mundiales

Con el paso del tiempo, 19 de Abril supo hacerse un lugar en el circuito turístico uruguayo apoyándose en su fuerte identidad cultural y en una vida comunitaria activa. Sus calles reflejan una historia que sigue presente en la arquitectura, los detalles cotidianos y las tradiciones que se conservan intactas. Para los jubilados, el destino ofrece una experiencia cercana y accesible, donde la hospitalidad de los vecinos y el cuidado del patrimonio generan una sensación de tranquilidad y pertenencia difícil de replicar en las ciudades más grandes.

19 de Abril

La experiencia en este rincón de Rocha no se limita al descanso, sino que propone reconectar con la esencia de la vida de pueblo. Su entorno natural permite apreciar la riqueza ambiental de la región sin multitudes ni ritmos acelerados, favoreciendo una estadía verdaderamente reparadora. Caminatas por senderos, sabores locales y paisajes abiertos convierten a 19 de Abril en una elección ideal para quienes buscan un verano distinto, atravesado por la calma, la tradición y la belleza natural.

Qué pueblo de Uruguay es el más elegido por los jubilados para disfrutar del verano

En pleno departamento de Rocha, 19 de Abril se afirma como una de las opciones más elegidas por los jubilados que buscan tranquilidad y descanso en los meses de verano. Con una población que ronda los 200 habitantes, el pueblo ofrece un ambiente íntimo y seguro, donde todo sucede a un ritmo amable. Lejos del bullicio de los grandes balnearios, invita a disfrutar de caminatas serenas por calles de aire colonial y de un contacto directo con el paisaje natural que conforman las sierras y los arroyos de la zona.

Uno de los rasgos más singulares de 19 de Abril es su condición de museo a cielo abierto, resultado de una iniciativa comunitaria que resignificó el espacio público. Murales, esculturas y obras artísticas se despliegan sobre fachadas, balcones y edificios, contando historias vinculadas a la vida rural y a la memoria del lugar. Este circuito artístico, pensado para recorrerse a pie y sin apuros, suma un atractivo cultural accesible que enriquece la experiencia de quienes lo visitan.

A este valor estético se suma una ubicación privilegiada y un fuerte sentido de comunidad. La cercanía con la Laguna de Castillos y con la ciudad de Rocha facilita el acceso a servicios y paseos complementarios, sin resignar la calma que define al pueblo. La vida social, que gira en torno a espacios compartidos como la plaza y el Club de Abuelos, crea un clima de cercanía y hospitalidad que hace que los visitantes se sientan parte del lugar, transformando la estadía en una experiencia de descanso integral y bienestar emocional.

