La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó

Mientras jugaban al enigmático, a una de las panelistas se le escapó el nombre de la persona de la que estaban hablando y generó malestar entre sus compañeros.

Yanina Latorre echó a Majo Martino del panel de Sálvese quien pueda porque reveló la primicia del programa, generando un tenso momento al aire.

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.
Todo ocurrió mientras el panel analizaba el nuevo ciclo de Guido Kaczka y el supuesto jurado de lujo que lo acompañará. Como es habitual, Latorre iba dando pistas de manera gradual para mantener el suspenso y evitar revelar el nombre antes de tiempo.

Pero en medio del intercambio, y cuando el juego recién empezaba a tomar temperatura, Martino se adelantó y soltó sin filtro la primicia. “Guido la quiso a Xuxa para este programa también, de verdad”, lanzó, dejando en evidencia a la animadora brasileña como parte de la información que debía mantenerse en secreto.

Apenas terminó la frase, la panelista se dio cuenta del furcio, se tapó la cara y atinó a decir: “Ay, no”. Del otro lado de la mesa, Latorre reaccionó entre risas y sorpresa, aunque marcó el error con ironía: “Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático. Andate al frente. Tenés un problema. No des nombres, te dije”.

En tono de broma, Martino dejó su lugar en el panel y se sentó frente a sus compañeros, casi como si estuviera “en penitencia”. El estudio estalló en carcajadas y el episodio, lejos de generar un verdadero conflicto, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la emisión.

