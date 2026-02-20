La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó Mientras jugaban al enigmático, a una de las panelistas se le escapó el nombre de la persona de la que estaban hablando y generó malestar entre sus compañeros. + Seguir en







Yanina Latorre echó del panel a una panelista. Redes sociales

Yanina Latorre echó a Majo Martino del panel de Sálvese quien pueda porque reveló la primicia del programa, generando un tenso momento al aire.

Todo ocurrió mientras el panel analizaba el nuevo ciclo de Guido Kaczka y el supuesto jurado de lujo que lo acompañará. Como es habitual, Latorre iba dando pistas de manera gradual para mantener el suspenso y evitar revelar el nombre antes de tiempo.

Pero en medio del intercambio, y cuando el juego recién empezaba a tomar temperatura, Martino se adelantó y soltó sin filtro la primicia. “Guido la quiso a Xuxa para este programa también, de verdad”, lanzó, dejando en evidencia a la animadora brasileña como parte de la información que debía mantenerse en secreto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/2024614500523999584&partner=&hide_thread=false ARRUINÓ LA PRINCIPAL PRIMICIA DEL PROGRAMA Y LA SACARON DEL PANEL



La panelista de #SQP Majo Martino dijo lo que no debía y la conductora la regañó: "¿De qué trabajás?" pic.twitter.com/9EgPElmXVD — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 19, 2026 Apenas terminó la frase, la panelista se dio cuenta del furcio, se tapó la cara y atinó a decir: “Ay, no”. Del otro lado de la mesa, Latorre reaccionó entre risas y sorpresa, aunque marcó el error con ironía: “Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático. Andate al frente. Tenés un problema. No des nombres, te dije”.

En tono de broma, Martino dejó su lugar en el panel y se sentó frente a sus compañeros, casi como si estuviera “en penitencia”. El estudio estalló en carcajadas y el episodio, lejos de generar un verdadero conflicto, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la emisión.