Qué hacer si te encontrás con un enjambre de abejas en la vía pública La situación plantea interrogantes sobre la mejor forma de manejarse, especialmente cuando hay otras personas o mascotas cerca.







Conocé cuáles son las recomendaciones que debés seguir en estos casos.

En la vía pública, encontrarse con un enjambre de abejas puede generar sorpresa y cierto nivel de alarma. Este fenómeno, que a veces ocurre de manera inesperada, despierta dudas sobre cómo actuar sin exponerse a riesgos. Más allá del miedo inicial, surge la preocupación sobre qué medidas tomar para protegerse y evitar incidentes.

La presencia de un enjambre plantea un dilema: cómo equilibrar la seguridad propia con la convivencia con estos insectos que cumplen un rol importante en el ecosistema. La incertidumbre sobre la conducta correcta ante este tipo de situaciones hace que muchas personas busquen orientación inmediata.

Qué podés hacer si te encontrás un enjambre de abejas en la calle ataque abejas

El Programa de Sanidad Apícola del Senasa explicó que, cuando un enjambre abandona la colmena, generalmente se instala de manera temporal en algún lugar, permaneciendo allí desde 48 hasta 72 horas.

Durante la enjambrazón, parte de las abejas se alejan de la colmena original con el buche lleno de miel, por lo que suelen tener un carácter manso y no representan un peligro real para personas o mascotas.