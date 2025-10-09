9 de octubre de 2025 Inicio
Cuáles son las prácticas de reciclaje que se aplican en cualquier contexto y tienen múltiples beneficios

La reutilización, actualmente, es una necesidad. Hacerlo significa apostar por la sostenibilidad, es decir, por un mundo con futuro.

Prácticas simples y fáciles para reciclar desde casa.

Reciclar no es de pobres, como aún puedan creer algunos. El reciclaje, actualmente, es una necesidad. Hacerlo significa apostar por la sostenibilidad, es decir, por un mundo con futuro. Pero no solo eso, porque el reciclaje también puede convertirse en la tabla de salvación para salir de la pobreza o, al menos, para sobrellevarla mejor.

Según explicó Albert Martínez Torrents, investigador de Eurecat, el objetivo es “poner en funcionamiento de manera combinada nuevas técnicas para la recuperación de metales críticos en el reciclaje de ordenadores”. 
Por lo pronto, se nos ocurren dos maneras de hacerlo: a través de políticas públicas o mediante iniciativas privadas. Lamentablemente, la pobreza y las políticas de reciclaje tienen pocos ejemplos prácticos.

Estas son las formas de reciclaje que benefician a todas las comunidades

En Haití se ideó una iniciativa puesta en marcha por la sociedad anónima Anacaona, empresa de reciclaje de jabones que ha pensado el modo de reducir desechos y dar trabajo a muchas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La idea es muy sencilla: se reciclan los jabones que, prácticamente sin uso, se dejan los huéspedes de los hoteles de lujo del país. En concreto, ya son 25 los hoteles que colaboran con dicha actividad. Para ello, se recogen los trozos usados para su reciclaje, y a cambio reciben los que han sido reciclados.

El proceso cumple las condiciones higiénico sanitarias necesarias, con lo que los jabones se desinfectan, para rallarlos y fundirlos después. Finalmente, se vuelven a obtener jabones listos para su uso.

Por otro lado, Conceptos Plásticos, una empresa colombiana de corte solidario, ha creado unos ladrillos de plástico reciclado cuya forma facilita su ensamblaje para construir viviendas de forma rápida y económica. Otro ejemplo de solidaridad con los más necesitados, al tiempo que se cuida el medio ambiente.

El coste de una vivienda de unos 40 metros cuadrados rondaría los 4.500 euros. Una casa media necesita unos 1.300 ladrillos, cuya fabricación significa dar salida a desechos plásticos, que se muelen, aglutinan, funden y, finalmente, extrusionan.

Actualmente, están haciendo viviendas para ONGs o a personas que pueden costearlas, ya que son realmente económicas. Si se recoge plástico para ayudar a hacer ladrillos también se colabora con la iniciativa, abaratando el costo final.

Por su parte, este caso se trata más de una reutilización que de un reciclaje. El proyecto que ha sido promovido por el Instituto secundario Europeo de Madrid, impulsa la campaña solidaria #RUNCYCLE, que con la colaboración de Runnics y otras organizaciones.

El mismo ha consistido en la recolección de zapatillas de deporte usadas para darles una segunda vida en los pies de jóvenes y niños de Mozambique. Además, se acompañan los zapatos de dibujos y cartas personalizadas por parte de niños que colaboran en tan bonita iniciativa.

Aunque sea inevitable desear que pronto esos niños puedan comprarse con su propio dinero unas zapatillas de deporte. Se como fuere, muchos pequeños de aquel país las agradecerán y recibirán con tanta alegría como si fuesen nuevas.

Por último, el reciclaje de agua es un proyecto que es un desideratum. Es decir, todavía no se ha realizado, pero se reclama como medida para ayudar a personas que no tienen agua potable en sus domicilios. Juan Javier Carrillo Sosa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recuerda que una de cada diez mexicanos no tiene acceso a la misma.

En numerosas partes del mundo, como es bien sabido, el agua potable también es un lujo inaccesible para muchos. Un problema de primer orden cuya solución ayuda a combatir la pobreza, como bien recalca el experto.

Conseguir que el agua esté disponible para todos, a su juicio, exige su reciclaje. No todos los casos son iguales, pero propone hacerlo habida cuenta de que no se distribuye de forma equitativa y de la disponibilidad irregular en función del lugar y momento. Sobre todo, aludiendo a las desigualdades que existen en su país con respecto a su distribución.

Para mejorar la situación, propone invertir en infraestructuras que ayuden a su reciclaje, concretamente al tratamiento de aguas residuales, así como a la captación de aguas pluviales. Sin duda alguna, hacerlo ayudaría a combatir la pobreza, así como a conservar el medio ambiente.

