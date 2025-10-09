9 de octubre de 2025 Inicio
Por qué no hay que dormir frente a un espejo: te sorprenderá

Diferentes corrientes argumentan en contra de esta disposición dentro de una habitación. Qué dice la neurociencia y el Feng Shui.

Por qué se desaconseja este hábito.

Uno de los momentos más importantes del día es el de dormir, mediante el cual nuestro cuerpo activa muchos procesos internos que nos sirven para la recuperación de energía y promueven el cuidado de nuestro bienestar físico y mental. Sin embargo, el sueño se puede alterar de diferentes formas y arruinar este momento.

Y esto puede ocurrir hasta de formas insólitas, como por ejemplo, si dormimos frente a un espejo. Si bien la decoración de un cuarto se rige por lo estético, los expertos desaconsejan esta práctica o la ubicación del propio objeto, ya que puede ser perjudicial para el momento de descanso.

Según la neurociencia, existen argumentos lógicos detrás de esto. El cerebro procesa los estímulos visuales incluso cuando uno no está completamente despierto, y hasta un estudio hecho por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington identificó que ciertas conexiones en la retina permiten detectar movimiento en el entorno sin necesidad de que uno enfoque la vista de manera consciente.

dormitorio espejo

De esa forma, incluso con los párpados cerrados o entreabiertos, el reflejo de luces o movimientos en un espejo puede activar áreas cerebrales asociadas con la vigilancia, lo que podría generar microdespertares e incluso interrumpir las fases profundas del sueño. Por otra parte, investigaciones psicológicas sugieren que cuando uno se observa demasiado a sí mismo podría desarrollar trastornos de ansiedad o de imagen.

Por qué el Feng Shui no aconseja dormir frente a un espejo

Sin embargo, el Feng Shui observa otros detalles con respecto a este inusual hábito, y hasta mantiene una postura clara con respecto a esta cuestión: no debe haber espejos enfrentados a la cama. Esta práctica ancestral, que se centra en el equilibrio energético en los espacios, explica que un espejo altera la armonía del “chi” que debe circular en una habitación que está dedicada al descanso.

Cuando un espejo refleja la cama, se produce una duplicación energética que puede generar agitación e insomnio. Asimismo, se produce una duplicación energética que puede generar agitación e insomnio. En caso de no poder retirar el espejo, se recomienda cubrirlo con una tela, o incluso orientarlo hacia elementos naturales como plantas o también hacia alguna obra de arte.

