Por qué no hay que dormir frente a un espejo: te sorprenderá

Por qué se desaconseja este hábito.

Uno de los momentos más importantes del día es el de dormir, mediante el cual nuestro cuerpo activa muchos procesos internos que nos sirven para la recuperación de energía y promueven el cuidado de nuestro bienestar físico y mental. Sin embargo, el sueño se puede alterar de diferentes formas y arruinar este momento.

Y esto puede ocurrir hasta de formas insólitas, como por ejemplo, si dormimos frente a un espejo. Si bien la decoración de un cuarto se rige por lo estético, los expertos desaconsejan esta práctica o la ubicación del propio objeto, ya que puede ser perjudicial para el momento de descanso.

Según la neurociencia, existen argumentos lógicos detrás de esto. El cerebro procesa los estímulos visuales incluso cuando uno no está completamente despierto, y hasta un estudio hecho por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington identificó que ciertas conexiones en la retina permiten detectar movimiento en el entorno sin necesidad de que uno enfoque la vista de manera consciente.

dormitorio espejo

De esa forma, incluso con los párpados cerrados o entreabiertos, el reflejo de luces o movimientos en un espejo puede activar áreas cerebrales asociadas con la vigilancia, lo que podría generar microdespertares e incluso interrumpir las fases profundas del sueño. Por otra parte, investigaciones psicológicas sugieren que cuando uno se observa demasiado a sí mismo podría desarrollar trastornos de ansiedad o de imagen.