IR A
IR A

Una hora de puras risas: este comediante estadounidense estrenó su especial en Netflix

El especial sobresale no solo por sus temas, sino también por el carisma natural que Marcello despliega en el escenario.

El nuevo especial de comedia de Netflix

El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. 

Netflix

Marcello Hernández, el carismático integrante de Saturday Night Live, da un paso firme en su carrera con el estreno de su primer especial de comedia en Netflix. Titulado American Boy, este proyecto representa un momento clave para el humorista, que capta la atención del público internacional gracias a su energía desbordante y a un estilo personal para narrar historias.

Existen Series que lograron trascender fronteras, siendo las favoritas de varios usuarios de Netflix
Te puede interesar:

Esta comedia sobre hombres que están llegando a sus 40 años tiene nueva temporada en Netflix y es furor: como encontrarla

En American Boy, Hernández aborda con humor y sinceridad las complejidades de crecer en un hogar con raíces latinas dentro de los Estados Unidos. A partir de anécdotas personales sobre su familia, su madre cubana y su padre dominicano, el comediante conecta con una audiencia diversa y utiliza el cruce cultural como motor para generar risas y reflexiones sobre la identidad de los inmigrantes de segunda generación.

El especial sobresale no solo por sus temas, sino también por el carisma natural que Marcello despliega en el escenario. Con este lanzamiento, el comediante estadounidense se afirma como una de las voces jóvenes más relevantes de la comedia actual y deja en claro que su talento trasciende los sketches televisivos, con la solidez necesaria para sostener un espectáculo propio de alto nivel en una plataforma global.

Sinopsis de Marcello Hernández: American Boy, el stand up que llegó a Netflix

El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. En este espectáculo, el comediante estadounidense despliega una energía constante para relatar su recorrido desde un joven con aspiraciones en Miami hasta una presencia reconocida en la escena del entretenimiento neoyorquina. Con un ritmo dinámico y un carisma atrapante, Hernández convierte experiencias personales en una propuesta cercana y ampliamente divertida.

Marcello Hernández: American Boy
Con un ritmo dinámico y un carisma atrapante, Hernández convierte experiencias personales en una propuesta cercana y ampliamente divertida.

Con un ritmo dinámico y un carisma atrapante, Hernández convierte experiencias personales en una propuesta cercana y ampliamente divertida.

El núcleo del stand-up gira en torno a la herencia cultural del humorista, que aprovecha la convivencia en un hogar bicultural como fuente inagotable de humor. Mediante imitaciones precisas y relatos sobre su madre cubana y su padre dominicano, Marcello expone las contradicciones y situaciones cotidianas de ser un “American Boy” que crece bajo normas familiares latinas intensas y afectuosas. El especial trasciende el chiste inmediato y pone en valor la identidad del inmigrante con una mirada fresca y actual.

Por último, American Boy sobresale por la habilidad de Hernández para conectar con públicos de distintas edades al tocar temas como las citas en la era digital, el reconocimiento temprano y las expectativas familiares. Este lanzamiento en la plataforma de streaming fortalece su camino como monologuista y lo posiciona como una de las voces más relevantes de la comedia contemporánea, con la capacidad de transformar el cruce cultural en un espacio de humor y complicidad compartida.

Tráiler de Marcello Hernández: American Boy

Embed - Marcello Hernández: American Boy | Official Trailer | Netflix

Reparto de Marcello Hernández: American Boy

  • Protagonista: Marcello Hernández.
  • Director: Nicholaus Goossen.
  • Guionista: Marcello Hernández.
  • Productores Ejecutivos: Marcello Hernández y Matthew Vaughan.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Actualmente, llegó a la gran N roja una nueva producción estadounidense, se trata de la séptima temporada de Younger, estrenada en 2015. Una serie atrapante, que mezcla comedia y drama, un entretenimiento garantizado que no te podés perder este mes de enero. 

Younger volvió a ser tendencia en Netflix con su nueva temporada: de qué se trata la serie centrada en las mujeres

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

últimas noticias

Los sitios más recomendados de Turismo dentro de GBA.

Qué hacer en el Puerto de Frutos, uno de los destinos más elegidos de Buenos Aires

Hace 28 minutos
Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja

La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron

Hace 29 minutos
Este truco japonés empezó a usarse en el siglo XVII.

Este es el truco japonés para refrescar la entrada de la casa los días de mucho calor

Hace 30 minutos
play
Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

Hace 32 minutos
En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

Hace 34 minutos