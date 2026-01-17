Una hora de puras risas: este comediante estadounidense estrenó su especial en Netflix El especial sobresale no solo por sus temas, sino también por el carisma natural que Marcello despliega en el escenario. + Seguir en







El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. Netflix

Marcello Hernández, el carismático integrante de Saturday Night Live, da un paso firme en su carrera con el estreno de su primer especial de comedia en Netflix. Titulado American Boy, este proyecto representa un momento clave para el humorista, que capta la atención del público internacional gracias a su energía desbordante y a un estilo personal para narrar historias.

En American Boy, Hernández aborda con humor y sinceridad las complejidades de crecer en un hogar con raíces latinas dentro de los Estados Unidos. A partir de anécdotas personales sobre su familia, su madre cubana y su padre dominicano, el comediante conecta con una audiencia diversa y utiliza el cruce cultural como motor para generar risas y reflexiones sobre la identidad de los inmigrantes de segunda generación.

El especial sobresale no solo por sus temas, sino también por el carisma natural que Marcello despliega en el escenario. Con este lanzamiento, el comediante estadounidense se afirma como una de las voces jóvenes más relevantes de la comedia actual y deja en claro que su talento trasciende los sketches televisivos, con la solidez necesaria para sostener un espectáculo propio de alto nivel en una plataforma global.

Sinopsis de Marcello Hernández: American Boy, el stand up que llegó a Netflix El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. En este espectáculo, el comediante estadounidense despliega una energía constante para relatar su recorrido desde un joven con aspiraciones en Miami hasta una presencia reconocida en la escena del entretenimiento neoyorquina. Con un ritmo dinámico y un carisma atrapante, Hernández convierte experiencias personales en una propuesta cercana y ampliamente divertida.

Marcello Hernández: American Boy Con un ritmo dinámico y un carisma atrapante, Hernández convierte experiencias personales en una propuesta cercana y ampliamente divertida. Netflix El núcleo del stand-up gira en torno a la herencia cultural del humorista, que aprovecha la convivencia en un hogar bicultural como fuente inagotable de humor. Mediante imitaciones precisas y relatos sobre su madre cubana y su padre dominicano, Marcello expone las contradicciones y situaciones cotidianas de ser un “American Boy” que crece bajo normas familiares latinas intensas y afectuosas. El especial trasciende el chiste inmediato y pone en valor la identidad del inmigrante con una mirada fresca y actual.

Por último, American Boy sobresale por la habilidad de Hernández para conectar con públicos de distintas edades al tocar temas como las citas en la era digital, el reconocimiento temprano y las expectativas familiares. Este lanzamiento en la plataforma de streaming fortalece su camino como monologuista y lo posiciona como una de las voces más relevantes de la comedia contemporánea, con la capacidad de transformar el cruce cultural en un espacio de humor y complicidad compartida. Tráiler de Marcello Hernández: American Boy Embed - Marcello Hernández: American Boy | Official Trailer | Netflix Reparto de Marcello Hernández: American Boy Protagonista: Marcello Hernández.

Director: Nicholaus Goossen.

Guionista: Marcello Hernández.

Productores Ejecutivos: Marcello Hernández y Matthew Vaughan.