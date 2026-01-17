17 de enero de 2026 Inicio
Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realizará del 12 al 16 de febrero de 2026.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

La ciudad de Colón, en Entre Ríos, se perfila como uno de los destinos destacados para las vacaciones 2026, impulsada por un sostenido crecimiento turístico y una propuesta integral que combina naturaleza, festivales, cultura y servicios renovados.

La Carolina será pueblo peatonal en el verano 2026.
Turismo en Argentina: el bello pueblito que será peatonal durante la temporada de verano 2026

En febrero llega la Fiesta Nacional de la Artesanía, un evento que se convirtió en el ADN de Colón, ya que se realiza año tras año y atrae a miles de turistas. Las entradas ya están a la venta por la plataforma de 1000tickets.com.ar, y se realizará desde el 12 al 14 de febrero.

Federico Escher, secretario de Turismo de Colón, habló con C5N y adelantó las perspectivas para la nueva temporada "se presentan con muy buenas expectativas", luego de un verano previo con altos niveles de ocupación.

Artesanía invitados 12-1-26

Temporada de verano en Colón: un destino paradisíaco para los turistas

Escher destacó que Colón llega al 2026 con una fuerte preparación previa: una agenda ampliada de eventos y mejoras en los destinos turísticos. El objetivo, afirmó, es ofrecer "una experiencia integral" tanto para quienes visitan la ciudad por primera vez como para los turistas que regresan cada año.

Los primeros indicadores ya son alentadores. Los primeros días de enero marcaron un 85% de ocupación, cifra que confirma el interés sostenido por el destino y que anticipa una temporada de gran movimiento. A esto se suma la expectativa por los fines de semana largos y diversas actividades al aire libre, recreativas, culturales y deportivas que acompañarán los meses de mayor afluencia.

Colón- Entre Ríos
Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

La Fiesta Nacional de la Artesanía: el corazón del verano colonense

Como cada año, Colón vuelve a ser sede de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más importantes y representativos de la región. Escher subraya que se trata de una celebración que "reúne a artesanos de todo el país" y pone en valor el trabajo manual, la identidad cultural y las tradiciones locales.

El festival no solo ofrece exposiciones artesanales, sino también espectáculos musicales de primer nivel. En esta edición, artistas como Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso serán parte de la grilla principal, lo que atraerá a miles de visitantes. Para quienes lleguen impulsados por estos grandes shows, Escher recomienda prolongar la estadía y descubrir la ciudad más allá del evento.

"Es una fiesta que combina cultura, música, gastronomía y encuentro, y que forma parte del ADN del verano en Colón, por eso es una experiencia que quienes nos visitan no deberían perderse", remarcó.

Qué hacer en Colón: playas, naturaleza, termas y gastronomía

El secretario de Turismo invita a los visitantes a aprovechar la amplia variedad de atractivos que ofrece la ciudad. Entre ellos, destacan:

  • Playas sobre el río Uruguay, ideales para descanso y actividades acuáticas.
  • Recorridos por el centro y el puerto, zonas vibrantes y muy concurridas en temporada.
  • Visitas a bodegas y complejos termales, dos propuestas que combinan relax y experiencias sensoriales.
  • Espacios naturales para caminar, contemplar o realizar actividades recreativas.
  • Una oferta gastronómica y cultural variada, que acompaña tanto de día como de noche.
    El palmar colón entre ríos

Según Escher, la clave del atractivo colonense es la combinación de “espectáculos, descanso y naturaleza”, lo que permite que cada visitante encuentre actividades acordes a sus intereses y se lleve un recuerdo memorable de su paso por la ciudad.

