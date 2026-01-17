17 de enero de 2026 Inicio
Tomikoshi lo hizo de nuevo: las increíbles fotos de Buenos Aires en 1977 que se volvieron virales

El fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi, quien postea retratos históricos en X y en Argentina es furor, comenzó a difundir imágenes del país de hace casi 50 años con una calidad asombrosa.

El fotógrafo japonés fue viral en X Argentina

El fotógrafo japonés fue viral en X Argentina, otra vez, con fotos de su visita al país en 1977.

Masahide Tomikoshi ya es un argentino más. El reconocido fotógrafo japonés, quien postea retratos históricos del fútbol argentino y mundial nunca vistos con una calidad asombrosa, ya es un referente en las redes sociales y un furor en el país. En las últimas horas, el nipón comenzó a subir fotos de lugares argentos icónicos y rápidamente se viralizó.

Puede haber un megaterremoto.
Japón retiró la alerta de tsunami, pero aseguraron que podría haber un "megaterremoto"

Plaza de Mayo, 2 de junio de 1977
Atardecer en Plaza de Mayo, 2 de junio de 1977.

Atardecer en Plaza de Mayo, 2 de junio de 1977.

El japonés, cuyo usuario es @tphoto2005 tanto en Instagram como en X, donde tiene más de 100.000 seguidores, sube imágenes de amistosos, Copas del Mundo y finales de torneos de fútbol desde 1970, cuando cubrió el Mundial de México con tan solo 19 años. Desde entonces viaja por todo el mundo recorriendo los más diversos eventos -sobre todo de fútbol-, y fue en junio de 1977 que llegó a nuestro país acompañando a la Selección Argentina.

Estacion Retiro, 2 de junio de 1977
Estacion Retiro, 2 de junio de 1977.

Estacion Retiro, 2 de junio de 1977.

De esa visita surgieron las fotos antiguas de Buenos Aires con las que Tomikoshi inundó sus redes sociales. Un atardecer en la Plaza de Mayo; la previa de un partido en La Bombonera; la estación del Tren Mitre de Retiro; la estación Catedral, cabecera de la Línea D; un tren que circula por Casa Amarilla, en La Boca, con el potrero de fondo; y hasta un joven Maradona leyendo una revista en José C. Paz, en la vieja concentración de AFA. Una joyita del archivo del nipón, que le sacó una sonrisa a más de un argentino.

Estación Catedral, 2 de junio de 1977
Estación Catedral, cabecera de la Línea D, 2 de junio de 1977.

Estación Catedral, cabecera de la Línea D, 2 de junio de 1977.

La ocasión por la que se hizo presente el fotógrafo internacional fue un partido amistoso ante Alemania, en el que Argentina, campeona mundial, perdió 3-1 en La Bombonera. El país pasaba por uno de los momentos más oscuros de su historia, a más de un año del golpe de Estado de 1976, y tras ganar la Copa del Mundo en su casa, con Daniel Passarella y Mario Alberto Kempes como figuras.

La Bombonera, 1 de junio de 1977
La Bombonera, 1 de junio de 1977.

La Bombonera, 1 de junio de 1977.

Tomikoshi regresó en 1978 y 1979 a la Argentina, y se volvió mundialmente conocido por sus retratos a Diego Armando Maradona. Pero su archivo fotográfico también cuenta con fotos increíbles de la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, ambas sedes del Mundial '78. Las fotos, sacadas con una Nikon F y una Nikon F2, son publicadas en sus cuentas de X e Instagram y se vuelven virales cada vez que las postea.

Diego Maradona en José C Paz, 7 de agosto de 1979
Diego Maradona en José C Paz, 7 de agosto de 1979.

Diego Maradona en José C Paz, 7 de agosto de 1979.

