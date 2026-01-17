IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

Una serie televisiva de Japón llegó derecho a la gran N roja y está siendo tendencia entre tantos suscriptores.

Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.

El catálogo de Netflix llegó recargado en este 2026 y se sumaron miles de series y películas que se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios sigue aumentando notoriamente en el mes de enero y hace de esta popular plataforma de streaming la más consumida en el mundo entero.

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe
¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

Ahora aterrizó en la gran N roja una serie de animé que los fanáticos de este género no paran de mirar. Se trata de El amor a través de un prisma, una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país y ya lo es en Argentina. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de enero. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes cuanto antes.

Sinopsis de El amor a través de un prisma, el animé estreno de Netflix

Serie de TV (2026). 1 temporada, 20 episodios. En el Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa que llega para estudiar arte se encuentra en la misma órbita que un joven aristócrata con talento.

Lili oculta sus problemas en las cartas que envía a sus padres. Mientras se prepara para una competencia, la estudiante vive un encuentro decisivo con un alumno nuevo de Japón. El grupo visita la deslumbrante finca de la familia de Kit. Allí, Lili empieza a entender las presiones que él enfrenta como aristócrata.

Tráiler de El amor a través de un prisma

Embed - El amor a través de un prisma | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El amor a través de un prisma

Los personajes principales de esta serie japonesa de animé son los siguientes:

  • Lili Ichijoin. Atsumi Tanizaki se encarga de darle voz a Lili, la protagonista del anime “Love Through a Prism”.
  • Kit Church.
  • Dorothy Brown.
  • Shinnosuke Kobayakawa.
  • Charles Brand.
