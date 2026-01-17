La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron Discreto por naturaleza, Furriel mantiene desde hace años un perfil bajo fuera de los escenarios, por lo que cada novedad sobre su vida sentimental genera un interés particular. + Seguir en







Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja Redes sociales

Marta Campuzano es una abogada y ceramista española de 37 años, con un perfil bajo y poca exposición en redes sociales y en los medios.

La relación con Joaquín Furriel se hizo pública luego de que compartieran imágenes junto a amigos en la costa uruguaya y fueran fotografiados en José Ignacio.

Furriel ya había confirmado el romance a fines del año pasado en una entrevista radial, donde contó que están juntos desde hace casi un año.

La pareja se habría conocido en España durante el rodaje de la serie de Netflix El refugio atómico y continuaron viéndose cuando el actor trabajó en Madrid con la obra Ricardo III. El actor Joaquín Furriel vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un estreno ni por un nuevo proyecto artístico, sino por su vida personal. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza el nombre de Marta Campuzano como su nueva pareja, lo que despertó curiosidad y preguntas entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

Quién es Marta Campuzano y de dónde surge su vínculo con el reconocido actor es uno de los grandes interrogantes que rodean a esta historia. Lejos del ruido mediático, su figura empezó a tomar relevancia a medida que se conocieron más detalles del romance, que habría nacido en un ámbito vinculado a los círculos culturales que ambos frecuentan.

La relación con Joaquín Furriel empezó a quedar en evidencia en los últimos días, cuando ella compartió en sus historias una publicación de Florencia Raggi, amiga del actor y pareja de Nicolás Repetto, en la que se los ve junto a otros amigos disfrutando de un día de playa en la costa uruguaya. A eso se sumaron luego las imágenes captadas por paparazzi en José Ignacio, que terminaron de confirmar públicamente el romance.

De todos modos, el propio Furriel ya había reconocido la relación a fines del año pasado en una entrevista radial en el programa “Agarrate Catalina”, de La Once Diez. Allí contó que están juntos desde hace casi un año y que mantienen un vínculo a distancia entre España y la Argentina. Según trascendió, se habrían conocido en España durante el rodaje de la serie de Netflix El refugio atómico y luego continuaron viéndose cuando el actor estuvo en Madrid por la obra Ricardo III, lo que habría afianzado la relación.