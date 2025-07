Qué es mejor bajo la lluvia: caminar con tranquilidad o correr rápido

En cambio, quienes optan por caminar están más tiempo bajo el aguacero, pero con una exposición más limitada, concentrada sobre todo en la cabeza y los hombros. Esto plantea un dilema interesante, y aunque la respuesta no es del todo intuitiva, la ciencia analizo este fenómeno y propone una solución que podría cambiar la manera en que las personas enfrentan una tormenta sin protección.

Correr en la Lluvia La escena es conocida por muchos: una persona sale de casa sin paraguas y, de repente, un aguacero inesperado la sorprende en plena calle. Pexels

Qué es mejor para cuando estás bajo la lluvia: correr o caminar

La pregunta sobre si conviene más caminar o correr bajo la lluvia para mojarse menos generó debates informales durante años. Curiosamente, la ciencia ofrece una respuesta, aunque no resulta tan sencilla como se podría esperar. En primer lugar, se debe comprender que la cantidad de lluvia que impacta sobre una persona en un periodo de tiempo determinado se mantiene constante, sin importar la velocidad. La lluvia puede imaginarse como un muro de agua: tanto si se camina como si se corre, ese muro debe atravesarse para llegar al destino. Es comparable al funcionamiento de una máquina quitanieves, que desplaza la misma cantidad de nieve sin importar su velocidad.

Por eso, el factor determinante no es tanto la velocidad como el tiempo de exposición y la distancia recorrida bajo la lluvia. Para minimizar la cantidad de agua absorbida, la lógica indica que lo ideal es optar por el trayecto más corto posible y reducir al máximo el tiempo a la intemperie, es decir, correr. Aunque el volumen total de lluvia que se atraviesa sigue siendo el mismo, correr permite llegar antes y, por lo tanto, pasar menos tiempo mojándose. Eso sí, siempre es importante tener precaución para evitar caídas por superficies resbaladizas.

Esta pregunta también despertó el interés del ámbito académico. En 2012, el ingeniero italiano Franco Bocci, del Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad de Brescia, publicó un estudio detallado sobre este fenómeno. En su investigación, analizó cómo interactúan las gotas de lluvia con una persona en movimiento, considerando múltiples variables físicas.

Bocci incluso planteó la existencia de una velocidad óptima para mojarse lo menos posible, dependiendo del tamaño de las gotas y del ángulo con el que caen. Sin embargo, advirtió que esta velocidad ideal no siempre coincide con la velocidad máxima que una persona puede alcanzar al correr.

Por ejemplo, si el viento sopla desde atrás, la velocidad más eficiente para evitar mojarse sería, según Bocci, la misma velocidad que la del viento. En casos en los que no se puede calcular este dato con precisión, su recomendación general es avanzar lo más rápido posible, priorizando siempre la seguridad del desplazamiento.

No obstante, otra mirada interesante proviene del físico italiano Alessandro De Angelis, quien en 1987 publicó un artículo titulado “Is it really worth running in the rain?” (“¿Realmente vale la pena correr bajo la lluvia?”). En él concluyó que el esfuerzo físico adicional no siempre se justifica, ya que la diferencia en la cantidad de agua recibida entre correr y trotar es mínima. Según sus cálculos, incluso corriendo a la velocidad de un atleta olímpico en los 100 metros, una persona apenas se mojaría un 10% menos que si caminara a paso rápido. Por lo tanto, en la práctica, quizá lo más efectivo siga siendo, sencillamente, llevar un paraguas.