Dónde probar cocina latina y cócteles llamativos en Caballito En Caballito, Ronconcon despliega una experiencia latinoamericana que celebra la diversidad de Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Perú, con recetas, bebidas y ritmos alegres que invitan a viajar a través de los sentidos. Por + Seguir en







La ambientación refuerza esa sensación de viaje.

Entrar en esta casona de Beauchef es cruzar un umbral hacia otro clima. La luz tenue, los colores cálidos y un mural colorido pintado a mano preparan la escena para un recorrido por América Latina sin salir de Caballito. La propuesta nació en 2019 bajo la mirada de Emilio Bruno y otros socios, pero hoy es Bruno —bartender y discípulo de Fede Cuco— quien lleva el timón del proyecto.

La ambientación refuerza esa sensación de viaje: mesas de madera cálida, paredes con ladrillo a la vista, almohadones estampados y un gran mural colorido que domina el salón. La barra —iluminada en tonos ámbar y repleta de botellas y detalles caribeños— funciona como corazón del espacio, mientras que la vereda suma una postal relajada con mesas al aire libre que invitan a quedarse, mirar pasar el barrio y seguir el ritual latino hasta entrada la noche.

Qué pedir en Ronconcon La carta se organiza en platos pequeños pensados para ir al centro de la mesa y recorrer distintas tradiciones culinarias del continente: Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Perú y Argentina dialogan en cada receta. Hay clásicos como la arepa con bondiola braseada y barbacoa de tamarindo, el ceviche de pesca blanca con leche de tigre de ají amarillo, los tacos de entraña marinada y opciones bien llamativas, como el aguachile de uva y ciruela con casabe, todos elaborados con productos característicos como maíz nixtamalizado, queso llanero, ajíes, huacatay, plátanos y flor de Jamaica. La mayoría de las preparaciones son libres de gluten y contemplan alternativas vegetarianas.

Ronconcon - tacos de entraña A este universo sabroso se suma la nueva propuesta de brunch latino, disponible los fines de semana de 12 a 17 h. Incluye un amasijo, un principal y una bebida (con o sin alcohol) a precio especial, con platos que viajan entre países: buñuelos de queso, arepitas andinas, tequeños con jalea de ají amarillo, la arepa Reina con pollo desmechado, los tacos de entraña o los patacones con carne mechada. También destacan los Latin Bowls, con opciones como el pabellón venezolano preparado con arroz blanco, carne mechada, frijoles negros y pico de gallo, disponible también en versión vegetariana con aguacate y queso llanero. Para maridar, se pueden elegir aguas frescas de Jamaica, tamarindo, aguapanela o limonada de coco, además de cerveza Bierhaus, vinos por copa y cócteles de autor.

Durante la semana, la experiencia se expande con un happy hour que mantiene la energía del Caribe. De lunes a viernes de 19 a 20.30 y los sábados de 16 a 20 ofrecen cócteles especiales, vinos por copa y bocados a precio promocional. Entre los infaltables para picar están las empanadas fritas de masa de maíz, los tequeños y el trío de snacks caseritos con chips, maíz chuspillo y maní tostado.

Ronconcon - ceviche 1 La barra, a cargo de Emilio Bruno, es uno de los sellos del lugar. Su coctelería refleja sabores típicos de la región y combina técnica con ingredientes como papelón, flor de Jamaica, cilantro, ají amarillo o maracuyá. Entre los imbatiables figuran el Ronpapelón (ron Santa Teresa Añejo, papelón, lima y especias), el Gimlet Caribe (gin Merle, flor de Jamaica, lima y cilantro) y el Ipanema Fix (cachaça, Aperol, limón, menta y mora), todos con perfiles refrescantes e impronta caribeña. También destacan el Tamarindo Daisy (tequila Corralejo Blanco picante y cordial de tamarindo) y el Hacienda Milk Punch clarificado (ron Santa Teresa, Jerez Fino y manzana). La propuesta se completa con vinos boutique y bebidas naturales que acompañan el viaje sensorial. Entre luces cálidas, ritmos latinos y una cocina que celebra la diversidad, Ronconcon invita a comer rico y brindar sin apuros. Para pagos en efectivo aplican un 10 % de descuento y también cuentan con promociones bancarias detalladas en su perfil de Instagram. Reservas por WhatsApp al 11 2454-6592. Dónde queda Ronconcon Está ubicado en Beauchef 527, Caballito, CABA. Abre de lunes a viernes desde las 19 h; sábados de 12 a 17 h y de 19 a 00 h y domingos de 12 a 17 h.