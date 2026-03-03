Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

El padre del exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina, Julio Ricardo Medina, fue detenido este martes acusado de violar una restricción de acercamiento. El joven se vio envuelto en un nuevo escándalo, después de su milagrosa recuperación de un grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte.
Thiago, que vive en Virrey del Pino, fue testigo del operativo policial en el que se llevaron aprehendido a su papá tras una denuncia por violencia de género contra una familiar. El hombre terminó esposado y trasladado a la comisaría, aunque fue liberado unas horas después.
El episodio empezó en el mismo momento en que caducó una perimetral que le impedía acercarse a su domicilio, y que terminó con una discusión con sus hijos.
La medida cautelar regía desde octubre de 2022, cuando la hermana de Thiago, Camila Deniz, más conocida como "Camilota", lo denunció por violencia machista. En ese momento, el mediático todavía estaba dentro del reality de Telefe.
Una medida judicial que terminó en un escándalo
Cunado la prohibición de acercamiento caducó, este martes, el padre de Thiago Medina se presentó en su domicilio pero se encontró con sus 10 hijos enfrentándolo, y le impidieron el ingreso. En su descargo, los familiares de Medina revelaron que el hombre no pudo recuperarse de sus adicciones y que hace imposible la convivencia. Lejos de tomar nota de la negativa de sus familiares, reaccionó con amenazas y agresiones, lo que obligó a realizar una denuncia al 911.