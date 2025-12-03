3 de diciembre de 2025 Inicio
Qué cantidad de carne consume la gente que potencia la longevidad según expertos

Algunas regiones muestran patrones alimentarios muy distintos a los de Occidente. Reducir la frecuencia semanal de estos productos puede acercar la dieta a los hábitos de estas poblaciones.

 Esta mirada cobra fuerza ante la creciente evidencia que vincula lo que se come con la longevidad.

  • Investigadores en longevidad advierten que el consumo habitual de carne influye en la salud a largo plazo.
  • Zonas del mundo con habitantes que superan los 100 años muestran patrones alimentarios muy distintos a los de Occidente.
  • Estudios sobre estos territorios revelan una ingesta reducida de productos cárnicos, considerada clave para una vida más prolongada.
  • Especialistas recomiendan ajustar la frecuencia semanal para acercarse a los hábitos de los lugares con mayor esperanza de vida.

Una alimentación equilibrada se ubica como uno de los pilares más influyentes para reforzar el bienestar general. Profesionales de la salud destacan desde hace tiempo que ciertos hábitos alimentarios pueden mejorar la vitalidad cotidiana y favorecer una vida más extensa, al punto de considerar la nutrición como una herramienta preventiva decisiva frente a diversas enfermedades.

Uno de los referentes más reconocidos en este campo es Dan Buettner, escritor e investigador asociado a National Geographic. Su trabajo se centra en las llamadas Zonas Azules, territorios definidos por el demógrafo Michel Poulain donde la población suele alcanzar edades avanzadas con frecuencia extraordinaria. En estos lugares, las rutinas diarias muestran patrones distintos a los de países industrializados, tanto en alimentación como en actividad física y conexión social.

Luego de décadas analizando estos lugares, Buettner identificó prácticas que se repiten entre quienes superan el siglo de vida. Dentro de ese conjunto aparecen hábitos asociados a la organización de la dieta, una temática que desarrolla en su libro El secreto de las Zonas Azules y en la serie de Netflix donde relata sus hallazgos. Sus conclusiones permiten observar cómo pequeñas modificaciones en la mesa diaria pueden influir con el tiempo en la longevidad.

Cuánta carne come la gente que tiene mayor longevidad según expertos

Uno de los interrogantes más frecuentes entre quienes siguen sus investigaciones es la cantidad adecuada de carne. De acuerdo con Buettner, los registros de regiones como Cerdeña, Okinawa, Loma Linda, Icaria y Nicoya dejan en claro que la ingesta de estos productos mantiene una relación directa con la duración de la vida. En estos enclaves, donde las personas que superan los 100 años son numerosos, la carne cumple un papel secundario, utilizado más como acompañamiento que como eje de la comida diaria.

La frecuencia registrada sorprende, ya que los habitantes de estas zonas suelen consumirla alrededor de cinco veces al mes, lo que equivale a menos de 10 kilos al año por persona. El contraste se vuelve evidente cuando se comparan estas cifras con países como Estados Unidos, donde el promedio ronda los 110 kilos anuales por ciudadano, una diferencia de cien kilos que se relaciona con la disparidad en la expectativa de vida.

Cómo es la dieta de la longevidad que te ayuda a tener más años de vida

Aun así, Buettner no plantea suprimir la carne por completo. Su recomendación apunta a moderar la cantidad y acercarla a la pauta observada en las Zonas Azules. Para él, reducir la frecuencia semanal resulta un paso suficiente para mejorar los indicadores de salud sin necesidad de promover restricciones extremas. Sugiere mantenerla en una vez por semana o menos, una medida que, sostiene, ya permitiría alinearse con los patrones de las poblaciones más longevas del planeta.

El investigador también señala que ciertos alimentos de origen animal deberían evitarse en la rutina cotidiana. Entre ellos menciona las carnes procesadas, a las que asocia con un mayor riesgo de enfermedades, junto con bebidas muy azucaradas, snacks altos en sodio y golosinas industriales. A su juicio, limitar estos productos es una de las decisiones más eficaces para favorecer un envejecimiento saludable.

