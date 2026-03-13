13 de marzo de 2026 Inicio
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Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad

Cuidar lo que se come no significa eliminar alimentos por completo, sino reducir el consumo de productos ricos en grasas poco saludables y priorizar opciones nutritivas.

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¿Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad?

¿Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad?

  • A partir de los 60 años, el metabolismo se vuelve más lento y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Por este motivo, la alimentación cumple un papel clave para mantener una buena salud y calidad de vida.
  • Los especialistas recomiendan reducir el consumo de grasas saturadas, presentes en alimentos como mantequilla o carnes muy grasas.
  • Este tipo de grasas puede elevar el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

¿Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad?: a partir cierta edad, el organismo atraviesa cambios naturales que pueden afectar el metabolismo, la circulación y la salud cardiovascular.

Fundamental para la longevidad.
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En esta etapa, la alimentación se vuelve un factor clave para prevenir enfermedades y favorecer la vida larga. Especialistas señalan que uno de los aspectos más importantes es controlar el consumo de grasas saturadas y grasas trans, ya que en exceso pueden elevar el colesterol y aumentar el riesgo de problemas cardíacos.

Según recomendaciones de la Clínica Mayo, una dieta equilibrada puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y proteger el corazón en la adultez mayor. Una dieta equilibrada, acompañada de actividad física y controles médicos regulares, puede ser una de las estrategias más efectivas para proteger la salud del corazón y favorecer la vitalidad.

alimentos naturales

Cuáles son los alimentos a evitar para beneficiar a la longevidad en personas mayores de 60 años

Los expertos recomiendan moderar el consumo de ciertos alimentos que pueden afectar la salud cardiovascular.

1. Carnes muy grasas

Las carnes con alto contenido de grasa saturada, como algunos cortes de carne vacuna o embutidos, pueden contribuir al aumento del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

2. Mantequilla y grasas animales

El consumo frecuente de mantequilla o grasa animal puede elevar los niveles de colesterol y favorecer la acumulación de placas en las arterias.

3. Aceites con alto contenido de grasas saturadas

Algunos aceites vegetales, como el aceite de coco, palma o palmiste, contienen niveles elevados de grasas saturadas y deben consumirse con moderación.

4. Productos ultraprocesados

Los alimentos industriales suelen contener grasas trans, asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entre los más comunes se encuentran:

  • galletas industriales
  • bollería y productos de pastelería
  • snacks procesados
  • pizza congelada
  • algunas margarinas

Estas grasas no solo aumentan el colesterol LDL, sino que también reducen el colesterol HDL, conocido como “colesterol bueno”.

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