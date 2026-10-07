7 de octubre de 2026 Inicio
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Programación musical, canchas de tejo y paninis napolitanos en Paseo de la Infanta

Un recorrido por El Rey del Panini, el nuevo espacio gastronómico ubicado dentro de La Mala, en Los Arcos de Palermo. Cómo es la ambientación, qué opciones hay para comer y tomar, qué música suena y qué actividades propone el lugar, con mesas para compartir y un sector exterior con canchas de tejo.

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El producto central son loa paninis de inspiración italiana

El producto central son loa paninis de inspiración italiana, preparados en el momento..

El Rey del Panini funciona en el Arco 4 de La Mala, en el Paseo de La Infanta, y aprovecha el entorno abierto del complejo para plantear una propuesta que combina comida y entretenimiento. El sector exterior es amplio y cuenta con parque, mesas, canchas de tejo, una fuente de los deseos y un escenario donde se desarrollan distintas actividades.

Carnes seleccionadas, embutidos artesanales, vegetales de estación y una cava de vinos curada.
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La disposición está pensada para grupos y comer no es el único plan. Hay espacio para sentarse a comer, circular, acercarse a la barra o participar de las actividades nocturnas. El tejo es uno de los elementos que más diferencia al espacio de una salida gastronómica tradicional: las canchas forman parte del lugar y también se organizan torneos. La música también tiene su lugar con vinilos y DJ sets de Italo disco los viernes y sábados. Los jueves, por otro lado, se suma Jueves x Aperol.

Qué se puede comer en El Rey Panini

El producto central son los paninis de inspiración italiana, preparados en el momento. La propuesta toma como referencia los panini que Lea Di Giovanni —dueño del lugar— conoció durante un viaje a Italia, especialmente en Nápoles, y los lleva a una carta que combina ingredientes italianos con productos locales.

Entre las alternativas, destacan el Clásico (mortadela con pistachos, stracciatella, pasta de pistachos y oliva), el Lavoratore (es vegetariano y lleva parmesano, berenjenas encurtidas, tomates secos y oliva) y el Afumicato, que suma lomo ahumado con pimienta, pesto de albahaca, tomates secos y mozzarella fiordilatte. El Doguito es una opción más local. Elaborado con sadito argentino, tomates confitados, morrones asados, cebolla quemada, lechuga, ajíes y mayonesa de chimichurri, fue desarrollado en colaboración con Narda Lepes.

Para quienes prefieren decidir la combinación, está el formato Libre, que permite seleccionar quesos, vegetales y carnes. Se puede elegir focaccia y existe una opción sin TACC exclusivamente para esta modalidad.

Además de los paninis, la carta incorpora pizzas estilo New York y Detroit. Las primeras se sirven en porciones grandes y aparecen en variedades como Pepperoni, Margarita, Bacon, Cuatro Quesos, Hongos y Mortadela. Las Detroit tienen formato cuadrado, mayor espesor y queso fundido, con versiones Six Cheese, Veggie y Pepperoni.

Para compartir también hay papas bravas, papas con pico de gallo, fondue de quesos y cheddar con bacon, además de cornetti. La parte dulce incluye cheesecake de frutos rojos y brownie con helado y chocolate.

La propuesta de bebidas acompaña la dinámica nocturna del lugar. Hay Aperol Spritz, vinos y distintas opciones disponibles en la barra de La Mala. La combinación permite empezar con comida y continuar con tragos y música dentro del mismo espacio.

El Rey del Panini busca integrar gastronomía, música y actividades dentro de un mismo escenario. El proyecto fue creado por Lea Di Giovanni, cuya trayectoria combina el vínculo familiar con la gastronomía y una historia ligada a la música y los espacios culturales.

Dónde queda El Rey Panini

Se ubica en Av. Libertador 3883, Arco 4 de La Mala, Paseo de La Infanta, Palermo.

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