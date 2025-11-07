7 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué utilizar leche para un asado puede ser clave si querés que la carne salga ideal

Conocé el método para suavizar el corte y no tener que masticar de más.

Por
Uno de los que se animó a probar esta técnica es el youtuber mexicano conocido por su canal Otra de carnita asada, que cuenta con miles de seguidores apasionados por el mundo del asado y las técnicas caseras. 

En la cocina argentina, los secretos y “trucos” se transmiten entre generaciones. Algunos utilizan el chimichurri, otros la manteca o las marinadas con cerveza, pero hay un método empieza a llamar la atención en redes sociales por su sencillez y efectividad: hervir o remojar la carne en leche para que sea más tierna al momento de llevarla a la parrilla.

Aunque puede parecer extraño a primera vista, esta técnica tiene fundamentos químicos: la leche contiene ácidos y enzimas que ayudan a romper las fibras musculares de la carne, al ablandarla sin alterar su sabor. Y no solo lo dicen los libros de cocina, sino también algunos de los divulgadores gastronómicos más populares de habla hispana.

Cómo es el truco de la leche para mejorar el asado

Uno de los que se animó a probar esta técnica es el youtuber mexicano conocido por su canal Otra de carnita asada, que cuenta con miles de seguidores apasionados por el mundo del asado y las técnicas caseras. “Yo siento muy, muy suavecita esta carne. Verdaderamente la siento muy tierna”, relató tras probar un corte que dejó reposar dos horas en leche.

Además, según los resultados del especialista: “En ningún momento veo que la leche le haya cambiado el sabor o lo haya dañado. Siento la carne suave y jugosa”, expresó al final del video.

Aunque algunos expertos señalan que este método no reemplaza un buen corte ni una correcta cocción, sí puede ser un gran aliado cuando se trata de carnes más económicas o para evitar que queden secas, en especial en porciones delgadas que se cocinan rápido.

Cómo tiernizar una carne con leche, paso a paso

  • Elegí el corte: usá carne delgada o medianamente gruesa (matambre, paleta, cuadrada).
  • Colocá en un bowl: poné la carne en un recipiente profundo.
  • Agregá leche entera: verté leche hasta cubrir por completo la carne.
  • Tapá y refrigerá: cubrí con film o tapa y dejá reposar en la heladera por 2 a 4 horas.
  • Retirá y escurrí: sacá la carne y eliminá el exceso de leche con servilletas.
  • Condimentá a gusto: sal, pimienta, aceite de oliva o el sazonador que prefieras.
  • Cociná con normalidad: llevá la carne a la parrilla, plancha o sartén como de costumbre.
Asado-a-punto-cocción-sabrosa-pero-peligrosa

