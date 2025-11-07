Por qué utilizar leche para un asado puede ser clave si querés que la carne salga ideal Conocé el método para suavizar el corte y no tener que masticar de más. Por







Uno de los que se animó a probar esta técnica es el youtuber mexicano conocido por su canal Otra de carnita asada, que cuenta con miles de seguidores apasionados por el mundo del asado y las técnicas caseras.

En la cocina argentina, los secretos y “trucos” se transmiten entre generaciones. Algunos utilizan el chimichurri, otros la manteca o las marinadas con cerveza.

Hay un método empieza a llamar la atención en redes sociales por su sencillez y efectividad: hervir o remojar la carne en leche para que sea más tierna al momento de llevarla a la parrilla.

Esta técnica tiene fundamentos químicos: la leche contiene ácidos y enzimas que ayudan a romper las fibras musculares de la carne, al ablandarla sin alterar su sabor.

Aunque puede parecer extraño a primera vista, esta técnica tiene fundamentos químicos: la leche contiene ácidos y enzimas que ayudan a romper las fibras musculares de la carne, al ablandarla sin alterar su sabor. Y no solo lo dicen los libros de cocina, sino también algunos de los divulgadores gastronómicos más populares de habla hispana.

Cómo es el truco de la leche para mejorar el asado

"Yo siento muy, muy suavecita esta carne. Verdaderamente la siento muy tierna", relató tras probar un corte que dejó reposar dos horas en leche.

Además, según los resultados del especialista: “En ningún momento veo que la leche le haya cambiado el sabor o lo haya dañado. Siento la carne suave y jugosa”, expresó al final del video.

Aunque algunos expertos señalan que este método no reemplaza un buen corte ni una correcta cocción, sí puede ser un gran aliado cuando se trata de carnes más económicas o para evitar que queden secas, en especial en porciones delgadas que se cocinan rápido.