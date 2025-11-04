¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego del asado: el revuelo que generó en las redes

Los fanáticos del asado no se lo tomaron con calma. En los comentarios abundaron las críticas: “Yo con soplete lo prendo en 10 minutos, si tengo que esperar dos horas me recontra mamo y perdí el asado”, bromeó un usuario, “Pedite una pizza mientras esperás que se prenda”, expresó otro.
La mayoría de los usuarios coincidió en que el método es más lento que efectivo. Algunos propusieron tips más tradicionales: usar pan viejo, algodón, papel con azúcar o una vela, mientras que otros defendieron la paciencia del fuego hecho “a la vieja usanza”.
Cómo es el truco del corcho para prender el fuego del asado
En TikTok, una cuenta dedicada al mundo del asado compartió un video con un truco inusual para prender el fuego: usar un corcho empapado en alcohol. Según explican, basta con dejarlo en remojo un par de horas y luego colocarlo entre el carbón.
“Facilísima esta técnica para prender el fuego, ¿la conocías?”, decía la voz en off del video que rápidamente acumuló millones de reproducciones y cientos de comentarios. Pero la demora del método –dos horas de espera antes de tener las brasas listas– encendió la mecha de la polémica.
El video ya superó los 5 millones de vistas y generó casi mil comentarios entre burlas, consejos y comparaciones. Lo que está claro es que, en redes, cada método para prender el fuego tiene sus defensores y detractores. Y vos, ¿probarías el truco del corcho o preferís el fuego clásico con papel, leña y paciencia?
“Así se pierden dos horas”: la reacción de los parrilleros
Según quienes defienden el método, el corcho absorbe el alcohol y permite mantener una llama constante que ayuda a encender el carbón de forma más pareja. Sin embargo, los expertos en parrilla aseguran que el alcohol se evapora rápido y no alcanza para generar brasas firmes. “Es mejor usar papel de cocina con un poco de aceite o azúcar, o directamente leña fina para iniciar el fuego”, aconsejó un usuario que se define como asador profesional.