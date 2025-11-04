4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego del asado: el revuelo que generó en las redes

Un video en TikTok mostró un curioso método que generó una ola de críticas y memes entre los parrilleros por lo poco práctico que resultó.

Por
Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes.

Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes.

FREEPIK
  • Un video en TikTok mostró cómo usar un corcho empapado en alcohol para encender el fuego.
  • Miles de usuarios lo probaron, pero muchos aseguraron que no funciona como promete.
  • Parrilleros y expertos advirtieron sobre el riesgo de accidentes al usar alcohol en la parrilla.
  • El método terminó convirtiéndose en un meme viral más que en una solución útil.

¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes que no tardaron en reaccionar con ironías y críticas. ¿Genialidad o pérdida de tiempo?

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.
Te puede interesar:

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Los fanáticos del asado no se lo tomaron con calma. En los comentarios abundaron las críticas: “Yo con soplete lo prendo en 10 minutos, si tengo que esperar dos horas me recontra mamo y perdí el asado”, bromeó un usuario, “Pedite una pizza mientras esperás que se prenda”, expresó otro.

La mayoría de los usuarios coincidió en que el método es más lento que efectivo. Algunos propusieron tips más tradicionales: usar pan viejo, algodón, papel con azúcar o una vela, mientras que otros defendieron la paciencia del fuego hecho “a la vieja usanza”.

corcho en parrilla

Cómo es el truco del corcho para prender el fuego del asado

En TikTok, una cuenta dedicada al mundo del asado compartió un video con un truco inusual para prender el fuego: usar un corcho empapado en alcohol. Según explican, basta con dejarlo en remojo un par de horas y luego colocarlo entre el carbón.

“Facilísima esta técnica para prender el fuego, ¿la conocías?”, decía la voz en off del video que rápidamente acumuló millones de reproducciones y cientos de comentarios. Pero la demora del método –dos horas de espera antes de tener las brasas listas– encendió la mecha de la polémica.

El video ya superó los 5 millones de vistas y generó casi mil comentarios entre burlas, consejos y comparaciones. Lo que está claro es que, en redes, cada método para prender el fuego tiene sus defensores y detractores. Y vos, ¿probarías el truco del corcho o preferís el fuego clásico con papel, leña y paciencia?

“Así se pierden dos horas”: la reacción de los parrilleros

Según quienes defienden el método, el corcho absorbe el alcohol y permite mantener una llama constante que ayuda a encender el carbón de forma más pareja. Sin embargo, los expertos en parrilla aseguran que el alcohol se evapora rápido y no alcanza para generar brasas firmes. “Es mejor usar papel de cocina con un poco de aceite o azúcar, o directamente leña fina para iniciar el fuego”, aconsejó un usuario que se define como asador profesional.

Noticias relacionadas

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

Una mujer que sufría muchos dolores de cabeza recibió un diagnóstico que le cambió la vida

Tenía muchos dolores de cabeza y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrieron los médicos

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

En caso de ser condenado, Rafael Moreno podría pasar sus días preso en su casa.

Navidad fatal: empieza el juicio contra el expolicía que mató a un colectivero tras una discusión por la música fuerte

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Informate sobre los feriados del mes de noviembre 2025

Nuevo fin de semana largo: por qué será feriado el viernes 7 de noviembre en 2025

Rating Cero

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 10 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 19 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 31 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 53 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 1 hora