¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego del asado: el revuelo que generó en las redes Un video en TikTok mostró un curioso método que generó una ola de críticas y memes entre los parrilleros por lo poco práctico que resultó. Por







Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes. FREEPIK

Un video en TikTok mostró cómo usar un corcho empapado en alcohol para encender el fuego.

Miles de usuarios lo probaron, pero muchos aseguraron que no funciona como promete.

Parrilleros y expertos advirtieron sobre el riesgo de accidentes al usar alcohol en la parrilla.

El método terminó convirtiéndose en un meme viral más que en una solución útil. ¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes que no tardaron en reaccionar con ironías y críticas. ¿Genialidad o pérdida de tiempo?

Los fanáticos del asado no se lo tomaron con calma. En los comentarios abundaron las críticas: “Yo con soplete lo prendo en 10 minutos, si tengo que esperar dos horas me recontra mamo y perdí el asado”, bromeó un usuario, “Pedite una pizza mientras esperás que se prenda”, expresó otro.

La mayoría de los usuarios coincidió en que el método es más lento que efectivo. Algunos propusieron tips más tradicionales: usar pan viejo, algodón, papel con azúcar o una vela, mientras que otros defendieron la paciencia del fuego hecho “a la vieja usanza”.

corcho en parrilla Cómo es el truco del corcho para prender el fuego del asado En TikTok, una cuenta dedicada al mundo del asado compartió un video con un truco inusual para prender el fuego: usar un corcho empapado en alcohol. Según explican, basta con dejarlo en remojo un par de horas y luego colocarlo entre el carbón.

“Facilísima esta técnica para prender el fuego, ¿la conocías?”, decía la voz en off del video que rápidamente acumuló millones de reproducciones y cientos de comentarios. Pero la demora del método –dos horas de espera antes de tener las brasas listas– encendió la mecha de la polémica.