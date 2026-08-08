8 de agosto de 2026 Inicio
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Así es el truco clave para hacer una masa de empanadas perfecta

Algunos pasos simples pueden hacer que la masa quede mucho mejor y resulte más fácil de preparar de manera casera.

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De esta manera vas a lograr unas tapas ideales para tus empanadas.

De esta manera vas a lograr unas tapas ideales para tus empanadas.

  • Germán Martitegui reveló el método que utiliza para preparar una masa de empanadas casera.
  • El chef aseguró que un detalle durante la preparación puede marcar la diferencia en el resultado final.
  • La receta permite obtener tapas con una textura ideal para distintas formas de cocción.
  • El procedimiento incluye varios pasos que ayudan a mejorar la consistencia y el manejo de la masa.

Preparar una buena masa es una parte fundamental para lograr unas empanadas sabrosas, y aunque existen distintas versiones, respetar las proporciones de los ingredientes y seguir una técnica adecuada son dos aspectos claves para conseguir tapas elásticas, resistentes y fáciles de trabajar.

Un reconocido cocinero compartió una técnica sencilla que puede cambiar por completo el resultado de una de las recetas más elegidas durante el invierno.
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Hace algunos meses, durante una emisión de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui compartió uno de sus consejos para obtener una masa casera perfecta. Antes de revelar la receta, el chef lanzó una advertencia que llamó la atención de los participantes: "Atención porque lo voy a decir una sola vez", dejando en claro la importancia de prestar atención a cada paso.

El reconocido chef compartió su método para preparar la masa de empanada perfecta.

El reconocido chef compartió su método para preparar la masa de empanada perfecta.

La fórmula propuesta por el cocinero es sencilla y precisa: 500 gramos de harina, 80 gramos de grasa y una salmuera preparada con 200 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de sal. Según explicó, esta combinación permite obtener una masa equilibrada, con buena elasticidad y apta tanto para empanadas al horno como fritas.

Cómo es el truco de Germán Martitegui para hacer la masa de empanadas

Más allá de los ingredientes, Martitegui remarcó que el verdadero secreto está en el procedimiento. El primer paso consiste en preparar la salmuera, calentando apenas el agua para disolver la sal. Luego, se mezcla la harina con la grasa hasta conseguir una textura arenosa y, recién después, se incorpora el líquido de forma gradual.

El chef también destacó que el amasado debe realizarse con paciencia hasta lograr una masa lisa y elástica. Una vez alcanzada esa consistencia, recomendó dejarla reposar entre 20 y 30 minutos, siempre cubierta, para favorecer el relajamiento del gluten y facilitar el estirado posterior.

Siguiendo estos pasos vas a lograr unas buenas tapas para tus empanadas.

Siguiendo estos pasos vas a lograr unas buenas tapas para tus empanadas.

Como paso final, la masa se divide en porciones y se estira hasta obtener un espesor uniforme. Las tapas pueden cortarse con un molde redondo o incluso con un plato pequeño, procurando que todas tengan el mismo tamaño. Siguiendo estas recomendaciones, es posible conseguir una masa casera firme, flexible y con mejores resultados durante la cocción.

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