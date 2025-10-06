Por qué no hay que regalar perfumes, según el Feng Shui

El Feng Shui sostiene que cada objeto transporta una energía particular capaz de influir en nuestras relaciones y en el equilibrio emocional. Por eso, esta corriente milenaria recomienda evitar regalar perfumes , incluso a personas especiales, ya que podrían alterar la armonía entre ambos y marcar el inicio de un distanciamiento.

Aunque los perfumes suelen considerarse obsequios elegantes y personalizados , el Feng Shui les atribuye una carga energética que puede tener efectos no deseados . Según esta tradición oriental, cuando se regala una fragancia, se está entregando también una parte del propio flujo energético, lo que puede debilitar la conexión afectiva o simbolizar un cierre de ciclo .

En especial, dentro de las relaciones amorosas , se cree que regalar un perfume a la pareja puede anticipar rupturas o conflictos . La explicación es simbólica: cuando el frasco se vacía, el vínculo se desgasta, reflejando la pérdida de la energía que mantenía unida la relación.

De acuerdo con el Feng Shui, cada aroma tiene una frecuencia vibratoria que se conecta con las emociones . Si esa frecuencia no armoniza con la persona que lo recibe, puede provocar desequilibrio energético o alejar a quienes comparten ese lazo.

Además, se sugiere evitar otros obsequios considerados de “energía cortante”, como relojes, corbatas, pañuelos o cuchillos, porque pueden simbolizar separación, paso del tiempo o discusiones. En cambio, se recomienda optar por presentes que representen prosperidad, protección o equilibrio, como plantas, velas aromáticas o elementos de madera.

Se recomienda obsequiar elementos que inspiren equilibrio, armonía y prosperidad.

Más allá de las creencias, el perfume sigue siendo un gesto cargado de intención. Quien lo regala busca permanecer en la memoria del otro a través del aroma, proyectando cercanía y afecto. Sin embargo, para el Feng Shui, ese deseo puede ser contraproducente si no se acompaña de una energía limpia y sincera.