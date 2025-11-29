Por qué hay que poner laurel en agua antes de Navidad: para qué sirve Esta tradición navideña vinculada a la energía de fin de año gana espacio en los hogares para renovar vibras y atraer prosperidad. Por + Seguir en







El ritual con laurel y agua se realiza antes de la Nochebuena para armonizar la energía del hogar. Pexels

El laurel en agua se usa para potenciar la energía previa a las celebraciones.

El ritual es parte de prácticas asociadas al Feng Shui.

Se realiza antes del 24 de diciembre, en un vaso de vidrio.

Busca atraer abundancia, armonía y bienestar para el nuevo ciclo. La costumbre de poner laurel en agua antes de Navidad se volvió habitual en quienes buscan preparar el ambiente para el cierre de año. A continuación, para quienes no lo saben, se dará a conocer su historia y para qué sirve.

En medio de diciembre, cuando las fiestas se acercan y con ellas los deseos de renovación, muchos incorporan rituales simples para ordenar la energía y abrir espacio a nuevas oportunidades. Las hojas de laurel, históricamente asociadas a la protección y al triunfo, ganan protagonismo en estas fechas.

El auge del Feng Shui y de otras corrientes ligadas al equilibrio ambiental impulsó la popularidad de este gesto simbólico. La combinación de laurel y agua aparece como un recurso accesible para quienes desean acompañar la transición hacia el próximo año con señales de abundancia.

mano con laureles Las hojas se estrujan y se repiten los pasos tres veces para potenciar la intención de prosperidad. Por qué hay que poner laurel en agua antes del 24 de diciembre Este ritual, tomado de prácticas vinculadas al Feng Shui, se realiza antes del 24 de diciembre para preparar el hogar de cara a las celebraciones. La mezcla de hojas de laurel en un vaso con agua representa la intención de limpiar, armonizar y activar la energía disponible antes de la Nochebuena.

El procedimiento es sencillo: se colocan las hojas dentro de un vaso con agua durante un minuto. Luego se estrujan con firmeza hasta quebrarlas y se dejan en el piso, repitiendo la secuencia tres veces. Esta acción simboliza la renovación del chi, la apertura para recibir prosperidad y la invitación a atraer salud, dinero y amor en el nuevo ciclo.