Con este hobby hogareño podés potenciar la longevidad según un experto: de cuál se trata

El investigador dedicado al estudio de las zonas azules detalla los múltiples beneficios que pueden lograrse simplemente al dedicar tiempo al cuidado de un jardín.

La práctica de la jardinería se destaca como una de las actividades más efectivas para extender la vida, según las investigaciones de Dan Buettner. Este especialista en las “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas viven más y mejor, sostiene que el secreto para sumar hasta diez años a la esperanza de vida no depende de rutinas deportivas intensivas ni de la asistencia constante al gimnasio, sino del acto simple y sereno de cuidar un jardín.

El investigador dedicó décadas a estudiar los factores que permiten a ciertas poblaciones alcanzar edades muy avanzadas y, dentro de sus conclusiones, la jardinería ocupa el primer lugar como estrategia sostenible . En sus declaraciones, Buettner enfatiza: “La estrategia número uno, a largo plazo, es plantar un jardín”. Su recomendación surge de observar cómo esta práctica se incorpora de manera natural en la vida cotidiana de las personas centenarias en estas regiones.

Según su análisis, el éxito de la jardinería radica en que es fácil de integrar en la rutina diaria y genera bienestar casi sin que la persona lo note. Este ejercicio leve y continuo, acompañado del contacto directo con la naturaleza, reduce el estrés y mantiene el cuerpo en movimiento sin exigir esfuerzos extremos. Esa combinación de actividad moderada y armonía emocional es lo que, según Buettner, favorece una vida más larga y saludable.

El secreto para una vida más larga y saludable podría no encontrarse en rutinas extenuantes de ejercicio, sino en una actividad mucho más tranquila y accesible: la jardinería. Así lo sostiene Dan Buettner, un reconocido investigador que dedicó su carrera al estudio de las “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas alcanzan edades centenarias con una calidad de vida excepcionalmente alta. Su mirada apunta a prácticas cotidianas que favorecen el bienestar sin requerir grandes sacrificios físicos.

Buettner defiende que la jardinería se consolidó como una de las prácticas más eficaces para prolongar la vida de manera significativa. Su trabajo desmonta la creencia de que es necesario realizar esfuerzos deportivos intensivos o asistir regularmente al gimnasio. En cambio, sugiere que la clave para sumar hasta diez años a la esperanza de vida surge del acto sencillo y constante de cultivar y cuidar un jardín, una tarea accesible para la mayoría de las personas.

Jardinería Freepik

Según las declaraciones del propio Buettner, la efectividad de la jardinería radica en su integración natural en la rutina diaria. A diferencia de un ejercicio planificado, esta actividad se vuelve parte orgánica del día, lo que facilita sostenerla durante años. Por eso afirma con énfasis: “La estrategia número uno, a largo plazo, es plantar un jardín”, destacando que el éxito de este hábito depende de su continuidad y sencillez.

El investigador, tras analizar en profundidad los factores que favorecen la longevidad, resalta que la jardinería resulta extremadamente fácil de incorporar a la vida diaria. No requiere grandes esfuerzos de voluntad ni transformaciones drásticas en el estilo de vida, lo que la convierte en una práctica sostenida casi sin proponérselo. Esta facilidad de integración explica por qué se mantiene a lo largo del tiempo en poblaciones con alta esperanza de vida.

Jardinería Freepik

Además del ejercicio físico suave y continuo —agacharse, cavar, regar—, la jardinería aporta un importante bienestar emocional. Proporciona sensación de propósito, reduce el estrés y estimula la atención plena, favoreciendo una mejor salud mental de manera casi imperceptible. Este equilibrio entre actividad física ligera y calma interior refuerza su impacto positivo en quienes la adoptan.

En conclusión, Dan Buettner posiciona la jardinería como el hobby doméstico ideal para quienes buscan vivir más y mejor. Al promover movimiento constante y contacto directo con la naturaleza, esta práctica genera beneficios profundos sin la presión de rutinas intensivas, convirtiéndose en un posible secreto detrás de la longevidad excepcional que caracteriza a las poblaciones de las zonas azules.