Por qué no debés despertar a tu perro si tiene una pesadilla según un estudio de Harvard

Hay evidencias de que los perros sueñan con sus actividades regulares e incluso tienen pesadillas; los expertos señalan que no hay que interrumpirlos mientras descansan aun cuando se muevan y emitan sonidos; ¿cuál es la razón?

Estas observaciones se basan en la actividad cerebral medida durante el reposo de los caninos, que muestra patrones similares a los de los humanos durante el sueño REM (movimiento rápido de los ojos), que es cuando se cree que se desarrollan la mayoría de los sueños.

perro durmiendo

Por qué no es bueno despertar a un perro cuando tiene una pesadilla según Harvard

La psicóloga y experta animal de la Universidad de Harvard, Deirdre Barrett indica que incluso las mascotas llegan a soñar con sus amos y personas más familiares. Así mismo, Barrett, que además es la expresidente de Asociación Internacional para el estudio de los sueños, aseguró en una entrevista para el diario El País de España, que existen pruebas de que los perros sueñan con sus acciones diarias y comunes.

De igual forma, el diario La República consultó con el veterinario Justo Bezada quien dijo considera que los canes sí pueden tener pesadillas. “Sí, pueden llamarse pesadillas, si son hechos dentro de su vivencia sobre los que no han tenido un buen recuerdo”, explicó el médico especializado en cuidado animal.

Deirdre también asegura que no es bueno despertar a un animal cuando se sabe que está soñando y teniendo pesadillas, pues está en medio de su descanso, por lo que recomienda no despertarlo así esté llorando y hace especial énfasis en que el can doméstico debe despertarse por sí solo.

Los expertos especifican que al despertar a los perros durante un terror onírico, les enseña que moverse durante el sueño es incorrecto. Esto no es cierto en absoluto, ya que movilizarse durante el sueño es un hábito común y natural para los mejores amigos del hombre.