Por qué para los japoneses es de buena suerte soñar con una berenjena el 1° de enero

El primer sueño del año tiene gran valor premonitorio para la cultura japonesa.
Comienza un nuevo año y, detrás de la arbitrariedad de fecha, se renuevan las esperanzas e ilusiones para el período que se abre, con una potencia de posibilidades que asoman infinitas e irán agotándose progresivamente con el correr de los meses. En ese marco, cualquier señal que actúe como presagio de sucesos venturosos para los próximos 365 días atrae toda nuestra atención.
La cultura japonesa ofrece un sencillo sistema de predicción, al alcance de cualquiera. Se trata del hatsuyume, el primer sueño del año nuevo. Según la tradición, el contenido de esta primera ensoñación será vaticinio de cómo será esta nueva temporada que se inicia.
La Tierra del Sol Naciente tiende a celebrar varios "primeros" eventos de cada año, como la primera salida del sol (hatsuhi), la primera risa (waraizome), primera ceremonia del té (hatsugama), o las primeras rebajas de los comerciantes (hatsu-uri).
En el caso del hatsuyume, sin embargo, hay distintas teorías sobre qué noche tener en cuenta para considerarla la del "primer sueño". Hay quienes aseguran que es la del 31 al 1° de enero; para otros, es la noche del 1° al 2; y una tercera corriente sostiene que es del 2 al 3.
Hatsuyume, el primer sueño del año: qué significa para los japoneses
Hay una serie de elementos que los japoneses consideran auspiciosos en un primer sueño del año. El trío más poderoso está compuesto por el Monte Fuji, el halcón y la berenjena.
Esta creencia ha existido desde principios del Edo (1603-1868). Una versión plantea que esto se debe a que el Monte Fuji es el pico más alto de Japón, el halcón es un ave inteligente y fuerte, y la palabra para berenjena, nasu, es homófona a "logro". Así, que estas imágenes aparezcan en nuestra cabeza en la primera caída en los brazos de Morfeo vaticinarían un año de éxitos y conquistas.
El listado de sueños que más fortuna traerán en Año Nuevo según los japoneses
La tradición cuenta con un listado, ordenado de mayor a menor, de los sueños más venturosos para el hatsuyume. Algunos son altamente improbables en soñadores occidentales, dado que mayormente desconocemos su existencia:
Monte Fuji
Halcón
Berenjena
Abanico
Tabaco
Zatou (funcionario miembro de un gremio feudal de ciegos)
Chonmage (peinado tradicional de hombres con la parte superior de la cabeza rapada y el resto en una cola)
Rosas
Kabuki (forma de teatro tradicional caracterizada por el uso de maquillajes elaborados)