Por qué para los japoneses es de buena suerte soñar con una berenjena el 1° de enero La cultura nipona da gran importancia al hatsuyume, el primer sueño del año, que vaticina la fortuna de los próximos doce meses. Por Agustín Avenali + Seguir en







El primer sueño del año tiene gran valor premonitorio para la cultura japonesa. Freepik

Comienza un nuevo año y, detrás de la arbitrariedad de fecha, se renuevan las esperanzas e ilusiones para el período que se abre, con una potencia de posibilidades que asoman infinitas e irán agotándose progresivamente con el correr de los meses. En ese marco, cualquier señal que actúe como presagio de sucesos venturosos para los próximos 365 días atrae toda nuestra atención.

La cultura japonesa ofrece un sencillo sistema de predicción, al alcance de cualquiera. Se trata del hatsuyume, el primer sueño del año nuevo. Según la tradición, el contenido de esta primera ensoñación será vaticinio de cómo será esta nueva temporada que se inicia.

La Tierra del Sol Naciente tiende a celebrar varios "primeros" eventos de cada año, como la primera salida del sol (hatsuhi), la primera risa (waraizome), primera ceremonia del té (hatsugama), o las primeras rebajas de los comerciantes (hatsu-uri).

En el caso del hatsuyume, sin embargo, hay distintas teorías sobre qué noche tener en cuenta para considerarla la del "primer sueño". Hay quienes aseguran que es la del 31 al 1° de enero; para otros, es la noche del 1° al 2; y una tercera corriente sostiene que es del 2 al 3.

Hatsuyume, el primer sueño del año: qué significa para los japoneses Hay una serie de elementos que los japoneses consideran auspiciosos en un primer sueño del año. El trío más poderoso está compuesto por el Monte Fuji, el halcón y la berenjena.