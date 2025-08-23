Por qué la impuntualidad se relaciona con el egocentrismo según la psicología La explicación no se limita a simples problemas de organización, sino que conecta con la forma en que cada individuo se percibe en relación con su entorno. Por







¿Cuál es el significado de la impuntualidad?

La puntualidad es una de esas conductas que suelen generar opiniones divididas: para algunos se trata de una cuestión de respeto hacia el otro, mientras que para otros no tiene tanta relevancia en la vida diaria. Sin embargo, la psicología ha buscado entender qué hay detrás de este hábito que, cuando se repite, puede llegar a influir en la forma en que nos relacionamos con los demás.

En distintos estudios se analizaron los motivos por los que una persona llega tarde con frecuencia y cómo este comportamiento puede reflejar aspectos más profundos de la personalidad. De este modo, la impuntualidad se convierte en un fenómeno que va más allá de la gestión del tiempo: puede decir mucho sobre la manera en que valoramos los compromisos y el espacio de los demás.

Qué relación tiene el egocentrismo con la impuntualidad según la psicología impuntualidad.jpeg El psicólogo Oliver Burkeman explicó a la BBC que la impuntualidad está estrechamente ligada al egocentrismo, ya que muchas de estas personas buscan mantener el control de las situaciones y atraer la atención al llegar tarde. No obstante, el especialista advierte que detrás de este comportamiento también pueden esconderse inseguridades personales más profundas.

Un estudio del Instituto Nacional de la Salud de EE.UU. confirma que el estrés crónico deteriora la calidad de vida, mientras que investigaciones de la Universidad de Harvard hallaron una correlación llamativa: las personas impuntuales tienden a tener menos estrés, lo que se traduce en mayor eficacia en la toma de decisiones, más productividad e incluso una posible mayor longevidad.