23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué la impuntualidad se relaciona con el egocentrismo según la psicología

La explicación no se limita a simples problemas de organización, sino que conecta con la forma en que cada individuo se percibe en relación con su entorno.

Por
¿Cuál es el significado de la impuntualidad?

¿Cuál es el significado de la impuntualidad?

La puntualidad es una de esas conductas que suelen generar opiniones divididas: para algunos se trata de una cuestión de respeto hacia el otro, mientras que para otros no tiene tanta relevancia en la vida diaria. Sin embargo, la psicología ha buscado entender qué hay detrás de este hábito que, cuando se repite, puede llegar a influir en la forma en que nos relacionamos con los demás.

La importancia de la vida social en los seres humanos, generan bienestar en todos los aspectos.
Te puede interesar:

Por qué la vida social es tan importante como la alimentación para la longevidad según un estudio

En distintos estudios se analizaron los motivos por los que una persona llega tarde con frecuencia y cómo este comportamiento puede reflejar aspectos más profundos de la personalidad. De este modo, la impuntualidad se convierte en un fenómeno que va más allá de la gestión del tiempo: puede decir mucho sobre la manera en que valoramos los compromisos y el espacio de los demás.

Qué relación tiene el egocentrismo con la impuntualidad según la psicología

impuntualidad.jpeg

El psicólogo Oliver Burkeman explicó a la BBC que la impuntualidad está estrechamente ligada al egocentrismo, ya que muchas de estas personas buscan mantener el control de las situaciones y atraer la atención al llegar tarde. No obstante, el especialista advierte que detrás de este comportamiento también pueden esconderse inseguridades personales más profundas.

Un estudio del Instituto Nacional de la Salud de EE.UU. confirma que el estrés crónico deteriora la calidad de vida, mientras que investigaciones de la Universidad de Harvard hallaron una correlación llamativa: las personas impuntuales tienden a tener menos estrés, lo que se traduce en mayor eficacia en la toma de decisiones, más productividad e incluso una posible mayor longevidad.

Según Harvard, esto se debe a rasgos de personalidad asociados, como una percepción más lenta del tiempo, mayor creatividad y una actitud más relajada. Sin embargo, los expertos subrayan que, aunque puede haber beneficios individuales, la impuntualidad crónica genera una mala imagen social. En palabras de Burkeman, estas conductas deben modificarse, no solo para el bienestar propio, sino también como un acto de empatía hacia los demás.

Noticias relacionadas

El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Los expertos aclaran que estas larvas son inofensivas para el organismo humano.

Si tenés que limpiar e higiniezar las frutas y verduras, este es el mejor truco para hacerlo

Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.

Por qué las canas pueden fortalecer el cabello y hacen lucir tu pelo de forma única

Si buscas hacer una típica salsa italiana, hay dos ingredientes que vas a tener que evitar.

Ni azúcar ni orégano: los 2 ingredientes secretos que chefs italianos evitan poner en la salsa

Qué se puede hacer en este precioso parador cercano a Buenos Aires.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo soñado para relajar de la rutina

¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Rating Cero

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

La producción se posicionó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix, cautivando a la audiencia con una trama cargada de suspenso y emociones intensas.
play

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver

Conocé las historias de ellos en el nuevo documental de Netflix
play

Este documental de Netflix muestra la realidad de bajar de peso en un famoso reality y deja a todos sin palabras: cuál es

últimas noticias

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Hace 37 minutos
La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

Hace 40 minutos
play
El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Hace 44 minutos
Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Hace 1 hora
play
De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Hace 2 horas