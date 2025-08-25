25 de agosto de 2025 Inicio
Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

La mujer presentaba dos tiros en el pecho y uno en el cuello, mientras que el hombre que recibió un disparo en la sien.

Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

En medio de la investigación para lograr determinar las causas por el crimen de un hombre y una mujer encontrados dentro de un auto en un camino rural en San Antonio de Areco, la Justicia logró identificar la identidad de la pareja.

Video escalofriante: atropelló a un joven y escapó sin asistirlo

Se tratan de Esteban Alejandro Suárez, quien tenía un disparo, y de Florencia Revah que presentaba tres tiros. El caso se conoció este domingo cuando cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras Vacaciones encontraron dentro de un auto Chevrolet Onix los cuerpos de las víctimas.

Tras someter los cuerpos a sus respectivas autopsias en la Morgue Judicial de dicha localidad bonaerense, se constató que el hombre de 45 años presentaba un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha. Mientras que la mujer de 32, tenía dos heridas de bala en el pecho y otro en el lado derecho del cuello.

Las autoridades dieron con la pareja tras un llamado al 911 de un vecino que pasaba por el lugar y vio el vehículo abandonado debajo de un árbol y no tenía colocada la patente. En medio de los trabajos de los peritos de la Policía Científica y la DDI se encontraron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en la tapa de carga de combustible con intenciones de prenderlo fuego.

Encontraron a una pareja asesina en San Antonio de Areco: cuál es la principal hipótesis

En medio de la investigación por el doble crimen en San Antonio de Areco, se supo que Esteban Suárez y Florencia Revah habían sido pareja y que ella lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género.

La primera denuncia, se radicó en febrero de 2021 por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo”, mientras que la segundo fue en abril de este año e incluso la víctima llegó a pedir una “prohibición de acercamiento, cese actos perturbación y exclusión”, según detalló NA.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Familia de Tigre, lo que confirma que ninguno vivía en Areco, si no que tenían domicilio en otra localidad bonaerense. En el lugar donde se encontró el vehículo también secuestraron tres celulares, el DNI de ambos, una pistola Bersa, más de 25 cartuchos, tres vainas servidas y dos tickets de peaje.

A raíz de ello, la primera hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un femicidio, seguido de suicidio: el hombre habría mato primero a la mujer desde afuera, luego ingresó al auto y se quitó la vida con la misma arma.

Sin embargo, en las tareas de investigación también se hallaron, en la ventanilla trasera, un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada.

