Por qué hay que limpiarse el ombligo una vez por semana, según los médicos Aunque es una parte del cuerpo a la que no le prestamos mucha atención, descuidar su higiene puede traer complicaciones para la salud. Por







Una buena higiene del ombligo es fundamental para la salud. Freepik

El ombligo es una parte del cuerpo que suele pasarse por alto en la higiene diaria: al momento de la ducha, es común que pasemos el jabón o la esponja de manera superficial por toda la panza y no nos detengamos especialmente en él. Sin embargo, los médicos recomiendan limpiarlo una vez por semana.

Según reveló un estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, el ombligo puede acumular hasta 67 tipos de bacterias diferentes, además de células muertas, restos de sudor y fibras de tela. Esto puede traer problemas de salud si no se higieniza correctamente.

No solo es importante limpiar el ombligo, sino también saber cómo hacerlo. Los expertos aconsejan evitar el uso de objetos puntiagudos, ya que pueden causar lesiones e infecciones. También es clave secarlo y limpiarlo bien para que no se acumulen restos de agua ni algodón.

Panza, abdomen, médico, doctor Freepik Por qué debe limpiarse el ombligo una vez por semana Si el ombligo no se limpia correctamente al menos una vez por semana, se corre el riesgo de que se acumulen microorganismos que pueden generar malos olores, infecciones por hongos e incluso onfalolitos: una acumulación de sebo, sudor y células muertas que se endurece formando una especie de cálculo, según advirtió la Cleveland Clinic de Estados Unidos. Esto le puede ocurrir a cualquier persona, sin importar la forma o profundidad de su ombligo.

Cómo limpiarse el ombligo correctamente Los expertos recomiendan limpiar el ombligo usando agua limpia y jabón neutro, que pueden aplicarse suavemente con la ayuda de un hisopo de algodón para asegurarse de alcanzar todos los pliegues. También aconsejan evitar los productos con lociones o perfumes, ya que pueden irritar la piel. Si aparece dolor, secreciones o inflamación, es importante consultar con el médico.