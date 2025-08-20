20 de agosto de 2025 Inicio
Qué significa morderse las uñas según la psicología y cómo dejarlo

Identificar las causas que lo originan es clave, al igual que aplicar técnicas que permitan reemplazarlo por conductas más saludables.

¿Cuál es el significado de moderse las uñas siempre?

Morderse las uñas es una conducta más común de lo que parece, presente tanto en niños como en adultos, y que muchas veces se realiza de manera automática. Aunque pueda parecer un simple hábito nervioso, desde la psicología se lo analiza con un trasfondo más profundo vinculado a las emociones.

Te puede interesar:

Diversos especialistas coinciden en que este comportamiento puede estar asociado a la ansiedad, al estrés o incluso a la necesidad de descargar tensiones acumuladas. Frente a ello, la psicología ofrece explicaciones y estrategias para abordar el hábito de manera efectiva.

Cuál es el significado de morderse las uñas según la psicología

Varón comiéndose las uñas

Morderse las uñas no es solo un hábito estético: suele estar relacionado con la necesidad de liberar tensión o regular emociones incómodas. Según especialistas, puede aparecer como respuesta al nerviosismo, el aburrimiento o incluso al perfeccionismo, convirtiéndose en una forma inconsciente de canalizar inquietudes internas.

Cuando este comportamiento pasa de ser un gesto ocasional a repetirse de manera automática y difícil de controlar, se considera una conducta compulsiva. Muchas veces ocurre sin que la persona lo advierta y resulta muy complicado detenerlo por cuenta propia.

Si genera dolor, daños visibles, vergüenza o interfiere en la vida diaria, se recomienda buscar ayuda profesional para trabajarlo y aprender estrategias más adaptativas de manejo del malestar.

