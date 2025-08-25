25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si te sobran botellas de vino en tu casa, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única

Convierte tus envases en elementos decorativos únicos: desde jarrones y portavelas hasta luces creativas, reciclar nunca fue tan fácil ni estiloso.

Por
Si te sobran botellas de vino

Si te sobran botellas de vino, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única.

Tener envases de vidrio acumulados en casa puede ser un problema si no sabes qué hacer con ellos. Sin embargo, pueden convertirse en elementos originales que le den un toque único a cualquier espacio. Si te sobran botellas de vino, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única.

Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente
Te puede interesar:

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

No olvides que, además de ser una actividad divertida, reciclar contribuye al cuidado del medio ambiente. Reducir los desechos de vidrio evita que estas botellas terminen en vertederos y fomenta la reutilización de materiales, combinando decoración y sostenibilidad.

En definitiva, reutilizar tarros es una forma económica, ecológica y creativa de decorar tu hogar. Desde jarrones y portavelas hasta luces y piezas pintadas, las posibilidades son infinitas. Solo hace falta un poco de imaginación para transformar lo que parecía basura en un elemento decorativo único y personalizado.

botella vidrio

La mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única

Con un poco de creatividad y algunos materiales sencillos, es posible transformar contendores vacíos en piezas funcionales y estéticas. Una de las ideas más populares es convertirlas en jarrones para flores. Solo necesitas limpiarla bien, quitar las etiquetas y llenarla con agua y flores frescas o secas. Esta sencilla transformación permite que se conviertan en centros de mesa elegantes y sostenibles.

Otra opción muy creativa es hacer portavelas. Solo hay que introducir una vela del tamaño adecuado en la boca de la botella o cortar la base de la botella y colocar una vela dentro. El resultado es un ambiente cálido y acogedor, perfecto para cenas románticas o reuniones con amigos.

Si quieres un toque más moderno, puedes pintar las botellas con pintura acrílica o en aerosol. Puedes usar colores sólidos, metálicos o incluso técnicas de degradado para crear un efecto artístico. Estos envases decorativos se pueden colocar en repisas, mesas o colgarlas como lámparas colgantes para un estilo más original.

Para los amantes de la iluminación, también pueden convertirse en luces decorativas. Solo necesitas introducir una guirnalda de luces LED dentro de la botella. Este proyecto es ideal para habitaciones, balcones o jardines, creando un efecto mágico y acogedor que resalta la creatividad del reciclaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿Qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante.

Cómo podés reciclar la arena de los gatos y hacerla rendir en tu hogar

Así es la manera correcta de desechar las pilas y baterías.

Cómo podés reciclar las pilas y las baterías que sobran en tu casa

Reciclar aceite de cocina es clave para cuidar el agua, evitar contaminación y darle un nuevo uso sustentable.

Cuál es la mejor manera de reciclar el aceite que ya usaste en tu casa

¿Cómo ayudar al Medio Ambiente reciclando perchas?

De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Una advertencia contundente sobre la reutilización de las botellas de plástico. 

Mejor reciclar: por qué no debés reutilizar las botellas de plástico según expertos

Una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.

El rincón ítalo-pop que combina cocina, diversión y coctelería en Palermo

Rating Cero

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

últimas noticias

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de querer hacer daño antes de las elecciones

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de "querer hacer daño" antes de las elecciones

Hace 5 minutos
El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 19 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 56 minutos
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 59 minutos
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora