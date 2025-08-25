Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Tras la separación, el actor sigue con sus funciones en la avenida Corrientes donde protagoniza la obra de teatro, Rocky. Por su parte, la actriz viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil para cumplir con sus compromisos laborales.

A días de la firma del divorcio entre Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue filtrándose información de cómo fue el momento del final sin retorno de la relación que duró 18 años, producto de una infidelidad por parte de la actriz.

El pasado jueves 21 de agosto, la ahora expareja firmó el divorcio y, según reveló Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, el momento fue verdaderamente “angustiante para ambos” . “Pasaron por el juez para firmar el divorcio”, confirmó oficialmente el panelista de eltrece.

En ese sentido, el comunicador aseguró que “se separaron tomados de la mano y llorando” . También “se abrazaron y se fueron juntos a desayunar”: “Me cuentan que los dos están muy tristes, muy mal. A Nico Vázquez se lo vio delgado, destruido”.

También agregó que después de haber hablado “a los dos les cayó la ficha de todo lo que pasó en la relación el último tiempo”.

Por último, respecto a la separación, la actriz se quedó en la casa y se quedaría con la casa en esta división de bienes, mientras que el intérprete de Rocky se queda con el departamento que compraron en la Ciudad, en donde se mudó tras la separación.

Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación

Nico Vázquez atraviesa días difíciles luego de confirmar su divorcio de Gimena Accardi tras 18 años de relación y por eso, el actor no pudo evitar quebrarse en una de las funciones de Rocky, la obra que protagoniza en la calle Corrientes.

Según indicaron este domingo en Infama, el actor tuvo un ataque de llanto en su camarín del Teatro Lola Membrives pero también se mostró más delgado y agotado. Allegados aseguran que perdió entre cuatro y cinco kilos en el último tiempo, lo que se suma al desgaste emocional propio de la ruptura.

“Él me dijo: no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas, por ejemplo, lo de Miami, y nada lo impactó, lo conmovió, lo moviliza tanto como la ruptura de esta forma de una relación de 18 años", relató el cronista Rafa Juli.

En ese sentido, también aseguraron que, tras el divorcio, tanto Accardi como Vázquez no volvieron a hablar entre ellos, a diferencia de como había reconocido al poco tiempo de confirmar su separación, donde aseguraban que seguían teniendo contacto y hablándose con fluidez.