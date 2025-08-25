IR A
IR A

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Tras la separación, el actor sigue con sus funciones en la avenida Corrientes donde protagoniza la obra de teatro, Rocky. Por su parte, la actriz viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil para cumplir con sus compromisos laborales.

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Redes Sociales

A días de la firma del divorcio entre Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue filtrándose información de cómo fue el momento del final sin retorno de la relación que duró 18 años, producto de una infidelidad por parte de la actriz.

Nico Vázquez se quebró en plena función de teatro tras su separación de Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación

El pasado jueves 21 de agosto, la ahora expareja firmó el divorcio y, según reveló Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, el momento fue verdaderamente “angustiante para ambos”. “Pasaron por el juez para firmar el divorcio”, confirmó oficialmente el panelista de eltrece.

En ese sentido, el comunicador aseguró que “se separaron tomados de la mano y llorando”. También “se abrazaron y se fueron juntos a desayunar”: “Me cuentan que los dos están muy tristes, muy mal. A Nico Vázquez se lo vio delgado, destruido”.

Nico Vázquez y Gime Accardi

También agregó que después de haber hablado “a los dos les cayó la ficha de todo lo que pasó en la relación el último tiempo”.

Por último, respecto a la separación, la actriz se quedó en la casa y se quedaría con la casa en esta división de bienes, mientras que el intérprete de Rocky se queda con el departamento que compraron en la Ciudad, en donde se mudó tras la separación.

Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación

Nico Vázquez atraviesa días difíciles luego de confirmar su divorcio de Gimena Accardi tras 18 años de relación y por eso, el actor no pudo evitar quebrarse en una de las funciones de Rocky, la obra que protagoniza en la calle Corrientes.

Según indicaron este domingo en Infama, el actor tuvo un ataque de llanto en su camarín del Teatro Lola Membrives pero también se mostró más delgado y agotado. Allegados aseguran que perdió entre cuatro y cinco kilos en el último tiempo, lo que se suma al desgaste emocional propio de la ruptura.

“Él me dijo: no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas, por ejemplo, lo de Miami, y nada lo impactó, lo conmovió, lo moviliza tanto como la ruptura de esta forma de una relación de 18 años", relató el cronista Rafa Juli.

En ese sentido, también aseguraron que, tras el divorcio, tanto Accardi como Vázquez no volvieron a hablar entre ellos, a diferencia de como había reconocido al poco tiempo de confirmar su separación, donde aseguraban que seguían teniendo contacto y hablándose con fluidez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: ¿Qué carajo...?

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para la presentación de su obra

Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

tras la confesion, gimena accardi publico el primer video con andres gil en bahia blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de querer hacer daño antes de las elecciones

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de "querer hacer daño" antes de las elecciones

Hace 4 minutos
El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 18 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 55 minutos
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 58 minutos
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora