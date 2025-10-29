Por qué la falta de magnesio puede afectar directamente a la longevidad según un experto

Mantener un nivel óptimo ayuda a reducir la inflamación y proteger el corazón. Su consumo regular puede influir en el envejecimiento y favorecer una vida más prolongada.

Asegurar una ingesta adecuada, concluye, puede ser una de las estrategias más simples y efectivas para vivir más y mejor.

El magnesio se convirtió en uno de los minerales más estudiados dentro del campo de l a longevidad y la medicina preventiva. Su papel en el metabolismo, la función nerviosa y la regeneración celular lo coloca en el centro de muchas investigaciones sobre envejecimiento saludable. Según el médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa, mantener niveles adecuados de magnesio no solo mejora el bienestar general, sino que también puede ralentizar los procesos que aceleran el deterioro del organismo.

El experto explica que e l déficit de magnesio puede incrementar la inflamación sistémica y afectar directamente a la salud cardiovascular, dos factores que influyen en la velocidad del envejecimiento biológico.

Los especialistas coinciden en que alcanzar una vida más larga y activa depende menos de la genética y más de la nutrición y el estilo de vida. En ese sentido, el magnesio cumple una función clave en más de 300 reacciones químicas del cuerpo , lo que lo convierte en un aliado fundamental para la vitalidad a largo plazo.

Qué impacto tiene el magnesio en la longevidad según un experto

El Dr. La Rosa sostiene que el magnesio actúa sobre varios mecanismos asociados al envejecimiento celular. Este mineral interviene en la producción de energía, la regulación de la presión arterial, la salud ósea y muscular, y el equilibrio inflamatorio, contribuyendo a reducir los efectos del desgaste progresivo del organismo.

Uno de los aspectos que más destaca el especialista es su relación con la inflamación crónica. Este proceso, conocido como “inflaming” (una combinación de inflamación y envejecimiento), acelera el deterioro celular y está directamente vinculado a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Su falta favorece la liberación de sustancias inflamatorias como la interleuquina-1 y el TNF alfa, además de aumentar la agregación plaquetaria, lo que incrementa el riesgo de coágulos y complicaciones cardíacas.

Por su participación en funciones neurológicas, metabólicas y hormonales, el magnesio también influye en la regulación del sueño, el control del estrés y el mantenimiento de la masa muscular. Si falta este componente es posible que se observe fatiga, ansiedad, calambres o dificultad para concentrarse, síntomas que muchas veces se confunden con señales naturales del envejecimiento.

El experto recomienda incorporar alimentos ricos en magnesio, como frutos secos, legumbres, avena, chocolate amargo, verduras de hoja verde y palta, o recurrir a suplementos bajo supervisión médica.