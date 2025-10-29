29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué la falta de magnesio puede afectar directamente a la longevidad según un experto

Mantener un nivel óptimo ayuda a reducir la inflamación y proteger el corazón. Su consumo regular puede influir en el envejecimiento y favorecer una vida más prolongada.

Por
Asegurar una ingesta adecuada

Asegurar una ingesta adecuada, concluye, puede ser una de las estrategias más simples y efectivas para vivir más y mejor.

Freepik
  • Expertos en longevidad explican por qué el magnesio podría influir en el ritmo del envejecimiento biológico.

  • Este mineral regula procesos vitales relacionados con la energía celular, la función muscular y el equilibrio inflamatorio.

  • Su déficit se asocia con mayor estrés oxidativo, inflamación crónica y deterioro cardiovascular.

  • Una alimentación rica en magnesio puede favorecer la salud metabólica y extender la esperanza de vida.

El brócoli, preparado correctamente, puede cumplir una importante función en el equilibrio hormonal.
Te puede interesar:

Por qué hay que rallar el brócoli para comer durante la menopausia

El magnesio se convirtió en uno de los minerales más estudiados dentro del campo de la longevidad y la medicina preventiva. Su papel en el metabolismo, la función nerviosa y la regeneración celular lo coloca en el centro de muchas investigaciones sobre envejecimiento saludable. Según el médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa, mantener niveles adecuados de magnesio no solo mejora el bienestar general, sino que también puede ralentizar los procesos que aceleran el deterioro del organismo.

El experto explica que el déficit de magnesio puede incrementar la inflamación sistémica y afectar directamente a la salud cardiovascular, dos factores que influyen en la velocidad del envejecimiento biológico.

Los especialistas coinciden en que alcanzar una vida más larga y activa depende menos de la genética y más de la nutrición y el estilo de vida. En ese sentido, el magnesio cumple una función clave en más de 300 reacciones químicas del cuerpo, lo que lo convierte en un aliado fundamental para la vitalidad a largo plazo.

Magnesio

Qué impacto tiene el magnesio en la longevidad según un experto

El Dr. La Rosa sostiene que el magnesio actúa sobre varios mecanismos asociados al envejecimiento celular. Este mineral interviene en la producción de energía, la regulación de la presión arterial, la salud ósea y muscular, y el equilibrio inflamatorio, contribuyendo a reducir los efectos del desgaste progresivo del organismo.

Uno de los aspectos que más destaca el especialista es su relación con la inflamación crónica. Este proceso, conocido como “inflaming” (una combinación de inflamación y envejecimiento), acelera el deterioro celular y está directamente vinculado a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Su falta favorece la liberación de sustancias inflamatorias como la interleuquina-1 y el TNF alfa, además de aumentar la agregación plaquetaria, lo que incrementa el riesgo de coágulos y complicaciones cardíacas.

Magnesio.jpg

Por su participación en funciones neurológicas, metabólicas y hormonales, el magnesio también influye en la regulación del sueño, el control del estrés y el mantenimiento de la masa muscular. Si falta este componente es posible que se observe fatiga, ansiedad, calambres o dificultad para concentrarse, síntomas que muchas veces se confunden con señales naturales del envejecimiento.

El experto recomienda incorporar alimentos ricos en magnesio, como frutos secos, legumbres, avena, chocolate amargo, verduras de hoja verde y palta, o recurrir a suplementos bajo supervisión médica. Asegurar una ingesta adecuada, concluye, puede ser una de las estrategias más simples y efectivas para vivir más y mejor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diana Keys compartió su diagnóstico y sus vivencias

Creyó que tenía dolores por estrés emocional tras su divorcio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué pasó

Los champiñones son perfectos para las comidas de todos los días.

Esto le pasa al cuerpo si comés champiñones todos los días

El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

El ACV también puede afectar a bebés, niños y adolescentes.

ACV en bebés, niños y adolescentes: los síntomas clave para detectarlo y las diferencias con los adultos

Los nutricionistas recomiendan cocinar con poca sal, evitar los ultraprocesados y priorizar alimentos frescos.

Por qué consumir poca sal también puede ser malo para la salud

Este modelo busca demostrar que la plenitud no depende solo de la salud física o del dinero

Una especialista en geriatría reveló los 4 consejos para extender la longevidad: cómo implementarlos

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 12 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 21 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 22 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 40 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 52 minutos