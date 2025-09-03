3 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que lavar las sábanas una vez por semana

A pesar de nuestra higiene personal, el lavado de las sábanas es necesario para evitar la propagación de células que pueden ser dañinas.

Este es el motivo por el cual hay que lavar las sábanas frecuentemente.

La higiene constituye un hábito fundamental de las personas, que se practica en el día a día. En ese sentido, las personas, que pasamos alrededor de un tercio de la vida durmiendo, debemos no solo prestar atención a cuantas horas de sueño tenemos, sino la calidad del sueño, y eso involucra a la limpieza.

Cada noche, mientras dormimos, desprendemos cientos de miles de células de la piel, excretamos grasa de nuestras glándulas sebáceas y sudamos hasta medio litro de líquido, aunque nos hayamos duchado justo antes de acostarnos. Ese sudor fresco puede ser inodoro, pero las bacterias de nuestra piel, en particular los estafilococos, lo descomponen en bioproductos malolientes, lo que provoca que en ocasiones nos levantemos con mal olor.

El punto es que todas estas células provienen de nuestras actividades en el día a día; nuestro pelo y nuestro cuerpo acumulan contaminantes, polvo, polen y alérgenos, lo que luego se traslada a nuestra cama. En esta línea, los expertos brindaron los motivos por los cuales hay que lavar la ropa de cama de forma frecuente, entre ellas, las sábanas una vez por semana.

Qué es mejor para dormir en verano: sábanas de microfibra o de algodón.

Por qué hay que lavar las sábanas una vez por semana

Las escamas de piel que desprendemos cada noche se convierten en alimento para los ácaros del polvo, que se encuentran en la ropa de cama y los colchones. Si bien estos no son peligrosos, sus excrementos son potentes alérgenos que pueden agravar el eccema, el asma y la rinitis alérgica.

Los hongos también pueden terminar en nuestra cama, como por ejemplo el Aspergillus fumigatus, y causar infecciones pulmonares graves, sobre todo en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Si uno duerme con mascotas se unen muchos más microbios. Los animales introducen más pelo, caspa, suciedad y, a veces, restos de heces en las sábanas y cobijas, lo que aumenta la frecuencia con la que hay que lavarlas.

Cenar liviano y evitar cafeína o alcohol durante la noche puede facilitar el descanso.

Como resultado, debemos eliminar el sudor, la grasa, los microbios, los alérgenos y las células muertas de la piel de la sábana. Para eso, hay que lavar a 60 °C o más con detergente para eliminar las bacterias y los ácaros del polvo. Para una mayor higiene, secar en secadora o planchar. Para combatir los ácaros del polvo en el interior de las almohadas, congélalas durante al menos 8 horas.

