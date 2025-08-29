Por qué el maní con piel es fundamental para aumentar la longevidad según expertos

Una investigación indica que este fruto seco protege los telómeros y contribuye a prevenir enfermedades crónicas.

Un estudio científico reciente reveló un sorprendente beneficio del consumo de maní tostado con piel: su capacidad para favorecer la longevidad. La investigación indica que este alimento puede ayudar a preservar los telómeros, segmentos de ADN esenciales para la salud celular. La degradación de estos telómeros se relaciona directamente con el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo que su preservación podría ser clave para una vida más larga y saludable.

Esta actividad que incluye a toda la familia beneficia la longevidad de los adultos mayores: de cuál se trata

El maní, dentro de la categoría de frutos secos, se reconoce como un componente importante de una dieta equilibrada y beneficiosa a largo plazo. Su perfil nutricional combina grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y antioxidantes. Estos nutrientes actúan de manera conjunta para brindar múltiples beneficios al organismo, reforzando la idea de que una alimentación adecuada resulta crucial para el bienestar general.

Incorporar frutos secos como el maní en la dieta diaria se relaciona con mejoras significativas en la salud. Su consumo puede optimizar la salud cardiovascular, favorecer el equilibrio metabólico y contribuir a la prevención de patologías graves, como la diabetes tipo 2 y el cáncer. Estos hallazgos respaldan la recomendación de incluir este alimento no solo por su sabor, sino también por sus efectos positivos en la salud general.

Un estudio reciente puso en el foco al maní tostado con piel como un posible aliado para la longevidad. La investigación indica que su consumo contribuye a preservar los telómeros, segmentos esenciales de ADN ubicados en los extremos de los cromosomas. Estos telómeros funcionan como "capuchones protectores", y su estado refleja de manera directa el envejecimiento celular.

La ciencia demuestra que el acortamiento y la degradación de los telómeros se vinculan directamente con el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas, como afecciones cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Mantener la longitud de estos telómeros mediante el consumo de maní podría favorecer un envejecimiento más saludable y disminuir el riesgo de patologías asociadas a la edad.

Además de su impacto sobre los telómeros, los frutos secos, especialmente el maní, son componentes importantes de una dieta equilibrada. Su perfil nutricional combina grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales. Esta mezcla de nutrientes resulta esencial para el correcto funcionamiento del organismo y para mantener la salud a largo plazo.

Maní tostado Un estudio científico reciente reveló un sorprendente beneficio del consumo de maní tostado con piel: su capacidad para favorecer la longevidad. Pexels

Consumir maní tostado con piel se relaciona con mejoras en la salud cardiovascular. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL) y a aumentar el colesterol "bueno" (HDL). Además, los antioxidantes presentes en la piel del maní combaten el estrés oxidativo, protegiendo las células del corazón y los vasos sanguíneos.

Los frutos secos desempeñan un papel importante en el equilibrio metabólico. La fibra y las proteínas que contienen contribuyen a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que resulta clave para prevenir la diabetes tipo 2. Esta característica convierte al maní en un alimento ideal para quienes buscan mantener un peso saludable y controlar su metabolismo.

Maní tostado La investigación indica que este alimento puede ayudar a preservar los telómeros, segmentos de ADN esenciales para la salud celular. Pexels

La presencia de antioxidantes en el maní, sobre todo en la piel, se relaciona con la prevención de ciertos tipos de cáncer. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar el ADN y favorecer el desarrollo de tumores. Incluir maní de forma habitual en la dieta puede reforzar las defensas del cuerpo frente a esta enfermedad.

El estudio subraya la importancia de consumir el maní con piel, ya que en esta capa se concentra gran parte de los antioxidantes y compuestos fenólicos. Aunque a menudo se desecha, la piel del maní aporta nutrientes valiosos que potencian sus beneficios para la salud y la longevidad, demostrando que un pequeño detalle puede generar un gran impacto nutricional.