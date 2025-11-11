11 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Los especialistas aconsejan bañar a los perros en horarios frescos para evitar golpes de calor. La frecuencia ideal varía según el pelaje y la actividad del animal.

Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

  • Los veterinarios recomiendan bañar a los perros por la mañana o al final del día para evitar golpes de calor y facilitar el secado.
  • Las horas de menor temperatura ayudan a prevenir cambios bruscos en la piel y el pelaje del animal.
  • En verano, la frecuencia de baño puede aumentar, pero siempre respetando las necesidades de cada raza y el tipo de pelo.
  • Un baño adecuado, con agua tibia y productos específicos, mejora la salud cutánea y el bienestar general de la mascota.

Durante los meses de calor, las rutinas de cuidado de los perros deben adaptarse para protegerlos del estrés térmico. Una de las recomendaciones más importantes de los especialistas es prestar atención al momento del baño, ya que hacerlo en horarios poco oportunos puede afectar su salud y generar incomodidad.

El baño no solo tiene fines estéticos, sino también sanitarios al eliminar impurezas, ayudar a mantener la piel sana y prevenir infecciones. Pese a eso, la exposición al sol o al calor extremo durante esta tarea puede provocar deshidratación y cambios bruscos de temperatura corporal.

Por este motivo, los expertos coinciden en que los mejores momentos para bañar a un perro son las primeras horas del día o al caer la tarde, cuando el clima es más templado y el secado puede hacerse sin riesgos. Además, estos horarios favorecen una experiencia más tranquila y menos estresante para el animal de compañía.

Baño perro

Cada cuánto hay que bañar a un perro

La frecuencia ideal del baño depende de diversos factores, como el tipo de pelaje, el estilo de vida y la estación del año. Según el American Kennel Club, durante el verano o en contextos de alta exposición al aire libre, lo recomendable es bañarlos cada dos semanas, aunque algunos casos pueden requerir intervalos mayores o menores.

Los perros de pelo corto o que viven en interiores pueden bañarse con menos frecuencia, mientras que aquellos con manto largo o doble capa necesitan una rutina más constante. También influye la actividad física, ya que los animales que juegan al aire libre o en parques están expuestos a más suciedad y necesitan baños más regulares.

Baño Perro

Para evitar irritaciones o resequedad, se recomienda usar agua tibia, nunca fría ni caliente, y emplear shampoo formulados exclusivamente para perros, que respeten el pH natural de su piel. Además, es muy importante secarlos bien con una toalla o secador a baja temperatura, ya que la humedad prolongada puede causar hongos o dermatitis.

Los veterinarios también sugieren cepillar el pelaje antes y después del baño, lo que ayuda a eliminar nudos y restos de pelo suelto, además de favorecer la circulación y el brillo natural.

