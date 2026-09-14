14 de septiembre de 2026 Inicio
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Carne a las brasas y cortes madurados en una propuesta diferente en Belgrano

Corte Comedor combina parrilla, carnicería y charcutería artesanal con una mirada integral sobre la carne, cortes seleccionados y una cocina marcada por el fuego y la leña de quebracho.

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Una carta que amplía el concepto tradicional de parrilla.

Una carta que amplía el concepto tradicional de parrilla.

Desde 2018, Corte Comedor trabaja la carne desde una perspectiva que comienza mucho antes de la parrilla. El proyecto, ubicado en una esquina de Belgrano, integra restaurante y carnicería bajo una misma concepción del producto: selección, origen, maduración, aprovechamiento y distintas técnicas de cocción. El chef Santiago Garat está al frente de la cocina, mientras que Pablo Abritta dirige la carnicería.

Los frutos secos triturados se presentan como una alternativa para conseguir un rebozado diferente y crujiente.
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La propuesta se desarrolla en un salón de techos altos, mesas sin manteles y ambientación descontracturada. La carnicería forma parte del mismo espacio, aunque no está directamente expuesta al comedor, y suma una dimensión ligada al oficio y al conocimiento de los cortes. En la cocina, la premisa es concreta: todas las preparaciones se realizan con leña de quebracho, en una carta que amplía el concepto tradicional de parrilla con vegetales de estación, guarniciones, embutidos y carnes maduradas.

Qué pedir en Corte Comedor

La carta de Corte Comedor comienza con opciones para compartir que anticipan el perfil de la casa. Entre ellas aparecen las empanadas fritas de carne a cuchillo, tartare, croquetas de asado, provoleta con morrones, aceitunas y orégano y mollejas. La sección de embutidos, elaborados por el maestro charcutero César Wilson Sagario, incluye chorizo criollo, morcillas, salchicha parrillera de cerdo, merguez y chistorra.

Entre los cortes a la parrilla hay entraña, ceja y centro de ojo de bife, asado de centro, asado banderita, pulpón de vacío, bife de vacío y paillard de lomo. La carta también incorpora carnes maduradas, con medio bife madurado y ojo de bife con hueso. La selección puede variar según la disponibilidad del producto, una característica que responde a la lógica de trabajo de la casa y permite incorporar piezas especiales.

Los vegetales ocupan un lugar propio en la propuesta. La carta cambia de acuerdo con la temporada e incluye platos como rúcula selvática con cheddar inglés y chips de ajo, zanahorias asadas con labneh ahumado y cheddar y brócoli asado con alioli de porotos fermentados. Para el postre, las opciones incluyen torta vasca y cremoso de chocolate y oliva.

La propuesta de Corte Comedor se completa con vinos de pequeñas bodegas y etiquetas menos comerciales, además de aperitivos, cervezas, limonadas y bebidas sin alcohol. En la carnicería también se elaboran chorizo criollo, merguez de cordero, pastrami, pamplona y pechito ahumado. El equipo asesora sobre los cortes y sus posibilidades de preparación, en línea con una propuesta que busca conocer la carne en todo su recorrido y aprovechar sus distintas partes.

Dónde queda Corte Comedor

Se encuentra ubicado en Av. Olazábal 1391.

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